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主動式美股ETF 帶勁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美股財報季起跑，根據Factset統計，從已公布第1季財報的S&P500成分企業來看，88%獲利表現優於預期，第1季獲利年增率近13.1%，整體獲利也將達成連續六季雙位數增長。獲利成長的前三大產業為資訊科技、原材料、金融。投信法人建議，透過主動式美股ETF，可一次掌握美股產業多元成長契機。

投信法人表示，從獲利數字來看，現階段美股企業的基本面表現依然強勁，企業獲利結構面也均衡發展，並不是只集中於特定產業。

而多元產業的投資配置，經由主動選擇機動調整才能更好地彰顯，不錯失類股輪動的獲利契機，這也是主動式投資最大的優勢。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，美股投資題材多元，不僅AI科技領跑全球，在醫藥、國防航太、金融科技等領域也同樣擁有利基，資金持續於不同類股間輪動配置，建議投資人可透過主動式美股ETF來參與，靈活掌握美股脈動。

從基本面來看，美國製造業與服務業PMI仍位在擴張區間，通膨可控，整體經濟有望延續溫和增長態勢，先前聯準會也上調今年美國經濟成長率的預估值，企業獲利也保持穩健增長，皆為美股行情提供穩固支撐。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，儘管地緣政治風險仍為短期變數，但美國經濟展現韌性，經濟成長有望優於去年。

同時，各國央行受通膨影響利率情況可能提高，美元與美元資產可望逐漸增加青睞度。

長期成長股近期經歷估值大幅修正至十年來低點，若未來戰事緩和，評價吸引力將吸引資金回補。

在投資布局方面，隨AI產業持續成長，可留意具稀缺性的關鍵零組件，包括記憶體與硬碟、光通訊及電子零組件等領域，並輔以軟體、電力及航太相關標的，以兼顧成長動能與投資組合多元配置。

主動摩根美國科技ETF產品經理溥琪琳表示，現階段投資人可關注美股三大投資面向。

首先，資訊科技產業盈餘預計年增45%，較季初預期高出逾10%。科技七巨頭（Mag7）預估第1季盈餘年增23%，未來兩季仍有機會再加速。

其次，金融產業年初受到負面情緒影響表現落後，預計未來的獲利動能將逐步增強，保險以及消費金融產業將相對領先。

第三，美股各市值企業均有表現，小型以及中型公司在今年的獲利年增率將分別達17.3%及16.7%，整體而言，美股基本面持續改善，產業獲利動能分布明顯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 美股 美國

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