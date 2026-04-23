009819交易熱絡導致「溢價率偏高」幅度高達23.9% 提醒投資人不要追

中信數據及電力ETF（009819）23日甫掛牌就大漲2.55元收在12.54元，漲幅高達25.53%，並爆出11.6萬張的大量。然而，由於009819交易熱絡，導致「溢價率偏高」，溢價幅度高達23.9%，中國信託投信也特別提醒投資人「溢價太高！不要追」。

為了善盡社會責任、保護投資人，中國信託投信也特別在公司網站提醒投資人交易風險，有買進計畫的投資人，須留意買貴的風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

中國信託投信再次強調，請投資人下單前務必注意折溢價風險，審慎評估價格的合理性，避免蒙受損失。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。