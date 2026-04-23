複委託買賣虛擬資產ETF將開放一般投資人？ 金管會這樣說

金管會開放專業投資人可透過委託證券商買賣外國虛擬資產ETF至今已逾一年，證期局副局長黃仲豪指出，目前共有14家券商承作相關業務，截至今年3月底，累計交易金額約98.99億元，至於是否開放一般投資人參與，已請券商公會就現行制度和海外市場發展情形提交報告再行評估，預計近期會收到相關報告。

黃仲豪指出，金管會於2024年10月開放委託證券商買賣國外虛擬資產ETF後，由於涉及券商相關系統修改等細節調整，經過數月修正後，券商正式於2025年初才開始進行相關業務。根據證期局統計，截至3月底，專業投資人複委託買賣外國虛擬資產ETF的庫存金額為新台幣12.04億元，占整體複委託市場比例僅約0.06％，規模不大，累計交易金額約98.99億元。

目前有接受專業投資人委託買賣外國虛擬資產ETF之14家證券商包含瑞銀證券、統一證券、元富證券、中國信託證券、口袋證券、兆豐證券、台新證券、康和證券、玉山證券、國泰證券、群益金鼎證券、凱基證券、富邦證券，以及永豐金證券。

由於金管會考量虛擬資產性質複雜且價格波動劇烈，虛擬資產ETF投資風險較高，初始開放證券商受託買賣外國虛擬資產ETF的委託人先以專業投資人為限，所謂的專業投資人包含專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人之法人或基金，以及屬於專業投資人之自然人。

市場關注未來金管會是否會再進一步開放給一般投資人複委託買賣虛擬資產ETF，對此，黃仲豪說明，有券商建議可開放一般投資人複委託買賣虛擬資產ETF，因此已請券商公會針對這段期間的業務執行情況進行統計，並檢視實際運作過程中是否出現爭議、投資人對於商品的理解狀況，以及相關商品在海外市場的監理情況等，待券商公會彙整相關資料並提出完整報告後，金管會將進一步根據報告內容評估是否開放一般投資人參與。

黃仲豪表示，外國虛擬資產ETF主要集中在美國市場，除觀察美國市場之外，也將一併針對各國對於開放虛擬資產ETF買賣的情形、監理措施與法規變動等，作為後續政策是否調整的參考依據。若評估多數國家有進一步鬆綁限制，可能有機會跟進。

放眼國際市場，除了美國已上架多檔虛擬資產ETF之外，香港也直接推動虛擬資產ETF在交易所掛牌交易，其他部分國家則只有開放專業投資人複委託參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。