長輩沒錢卻沉迷低價股當沖？他勸買ETF遭拒…網酸：老股民心態

股市投資方式多元，但不同世代觀念差異也引發討論。一名網友在Dcard發文表示，家中長輩資金僅數十萬元，卻堅持以低價股當沖為主，不願接觸ETF或零股投資，即使行情不錯仍未明顯獲利，讓他困惑不已，貼文引發網友熱議「老股民心態」。

原PO指出，長輩長期操作群創、友達等低價股，每天頻繁當沖、盯盤，卻因手續費與交易成本侵蝕報酬，整體績效有限。他曾建議改投資0050、正二或熱門ETF，甚至透過零股布局績優公司，但長輩仍堅持「玩股票30年，不碰零股、不買基金」，讓他難以理解其投資邏輯。

從原PO描述可見，長輩雖了解長期持有可能更有利，但行為上仍維持短線交易模式，顯示投資習慣已根深蒂固，也反映部分投資人對新型商品接受度較低。

多數網友認為，這類行為多與「經驗慣性」有關，有人指出長輩過去可能曾靠當沖獲利，「嚐過甜頭回不去」，因此持續複製過往策略；也有分析指出，早年市場標的較少、資金集中於少數股票，形成既定操作模式，如今即使市場環境改變，仍難以轉換思維。

此外，也有網友直言這類操作本質接近「賭博」，認為頻繁交易加上低價股波動有限，長期難以累積資產，甚至有人反問「你猜他為什麼只有幾十萬」，點出績效與策略可能存在關聯。不過，也有較中性意見認為，若資金非他人負擔，投資方式屬個人選擇，「他開心就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。