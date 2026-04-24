30歲存款＋股票500萬算多嗎？他自嘆「散戶心態」：漲跌都怕

股市熱絡之際，不少投資人開始檢視自身資產水平。一名網友在Dcard發文表示，自己30歲累積存款與股票約500萬元，但看到他人分享高額獲利後產生落差感，進而詢問「這樣算多嗎」，並坦言自己面對股市漲跌都感到不安，引發熱烈討論。

原PO指出，自2020年進入股市後，前幾年多以當沖操作為主，投資歷程起伏不定，甚至一度自認為「股神」但實際績效有限。直到近兩年轉向持有0050與台積電（2330），才逐漸穩定累積約90萬元獲利。然而，即使績效轉佳，仍難擺脫情緒影響，「大跌會怕、大漲也會怕」，因此希望請教如何調整心態與操作策略。

從原PO描述可見，其問題核心不在資產多寡，而在投資心態與策略轉換。從短線頻繁操作轉為長期持有後，雖有成果，但仍受市場波動影響，顯示散戶常見的心理壓力仍未消除。

對於資產規模，多數網友看法分歧。一派認為500萬元以30歲而言「算不錯」、「已經很可以」，尤其若尚未購屋，更具一定基礎；但也有不少留言以戲謔方式表示「在Dcard算很少」、「這裡30歲都3000萬」，反映網路社群常見的誇大與比較文化，與現實情況可能存在落差。

另一方面，也有網友分享自身經濟壓力，指出背負房貸、家庭開支後，每月負擔沉重，強調原PO其實「已經比很多人好」。此外，部分留言回到投資本質，建議應專注長期策略、避免頻繁操作，並調整心態，不必過度與他人比較。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。