0050賺4.8萬變只剩5千？他誤觸當沖慘縮水…網曝原因：同日買賣被沖銷

台股震盪加劇，不少投資人進行短線操作，但也因此出現交易誤解。一名網友在Dcard發文表示，原本操作0050獲利約4.8萬元，卻因一筆買進操作後，最終損益只剩約5000元，讓他困惑不已。貼文曝光後，引發網友討論「現股當沖」機制，成為焦點。

原PO指出，當天早盤見0050上漲至88.3元，先行賣出4張鎖定獲利約4.8萬元；但隨後盤中回檔，他判斷價格回到平盤附近，打算接回持股，不料買進後查看交易明細，卻發現系統顯示為「現沖」，原本獲利大幅縮水至約5000元，同時庫存成本也恢復至賣出前水準，對此感到不解。

從附圖可見，當日交易中出現「現沖買」、「現沖賣」紀錄，顯示該筆交易被系統自動視為當日沖銷，導致買賣在同一天內互相抵銷，僅計算價差損益，而未真正改變原有持股成本。

多數網友指出，這正是「現股當沖」的正常機制，只要同一天內對同一檔股票進行買賣，系統便會優先進行沖銷計算，當日買賣差額即為實際損益，因此原PO看到的5000元才是真正當沖結果，而原本持股部位並未改變。也有人提醒，若不希望被視為當沖，可透過「指定沖銷」或事先設定避免系統自動配對。

另一方面，也有網友建議新手應先了解交易制度再進行短線操作，直言「不懂當沖就別亂做」，並指出當沖雖可提高資金效率，但同樣放大風險。另有留言提到，若操作錯誤可即時聯絡營業員協助調整，但仍需承擔相應交易結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。