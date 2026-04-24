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借錢+信貸200萬買0050⋯進場股價秒跌！他竟嗆要營業員賠錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友以200萬元信貸押注0050，進場股價即跌，引發焦慮與求償疑慮。高槓桿風險引發熱議，許多網友批評該投資決策，強調投資應自行負責，並質疑過度借貸的行為。（本報系資料庫）
網友以200萬元信貸押注0050，進場股價即跌，引發焦慮與求償疑慮。高槓桿風險引發熱議，許多網友批評該投資決策，強調投資應自行負責，並質疑過度借貸的行為。（本報系資料庫）

台股波動加劇，投資人情緒也隨之放大。一名網友在Dcard發文表示，以每股88.6元買進0050後隨即遇到下跌，不僅面臨信貸壓力，甚至詢問是否能向營業員求償，引發大量討論。網友焦點集中在高槓桿投資風險與投資責任歸屬問題。

原PO指出，自己月薪約3萬元，存款僅10萬元，卻背負向朋友借款與銀行信貸共逾200萬元，並以8.5%利率貸款120萬元投入股市，一口氣買進12張0050，期待藉此「翻身」。未料進場後即遇股價回落，讓他陷入焦慮，擔心無力還款與生活開銷，甚至質疑營業員未充分揭露風險，考慮是否可提出求償。

從原PO敘述可見，其投資決策帶有明顯「翻身心態」，在高槓桿與高利率壓力下進場，並將短期波動視為重大風險事件，顯示對市場機制與風險控管認知不足，也反映部分投資人將ETF誤視為低風險工具。

多數網友對此抱持強烈批評態度，直言「投資虧損與營業員無關」，強調投資決策應自行負責，並反問若上漲是否會與營業員分潤。也有不少人指出，高利率信貸投入股市本身風險極高，認為原PO更應優先處理債務問題，而非進行投資操作。部分留言更直言「適合還債、不適合投資」，認為其行為偏向賭博而非理財。

另一方面，也有網友質疑貼文真實性，認為內容過於極端，可能為反串或引戰文，但仍有部分留言提醒，市場中確實存在類似情況，投資人應避免借貸進場與過度槓桿。整體而言，討論凸顯在多頭行情下，部分投資人忽略風險控管，進而在短期波動中承受過大壓力，也再次引發對「投資與賭博界線」的反思。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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