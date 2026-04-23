快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A爆119萬張天量翻黑！最強活廣告發威…00403A開募狂吸近400億

聯合新聞網／ 綜合報導
台北股市上周下跌540點，主要仍受美伊戰與和風向劇烈影響，法人表示，台股回測季線，可以視為布局時點，但油價高漲處於百元以上，要小心以對。圖／本報資料照片 許正宏
台北股市上周下跌540點，主要仍受美伊戰與和風向劇烈影響，法人表示，台股回測季線，可以視為布局時點，但油價高漲處於百元以上，要小心以對。圖／本報資料照片 許正宏

2026年台股市場「主動式ETF」熱潮持續發燒！受惠於同門師兄主動統一台股增長（00981A）的驚人績效與超高人氣，昨（22）日剛展開募集的統一台股升級50（00403A）首日即傳出吸金近400億元的佳績。

與此同時，00981A今（23）日走勢劇烈震盪，早盤雖一度衝上28.06元歷史新高，並爆出119萬張的歷史天量，但盤中賣壓湧現，終場由紅翻黑下跌1.22%，收在26.62元，雙雙成為台股多頭行情中最受市場矚目的焦點。

00981A成最強活廣告 今爆天量

00403A之所以能在一開募就引爆申購狂潮，最大推手莫過於被視為「最強活廣告」的00981A。回顧去年5月中旬，00981A以10元價格掛牌上市，當時市場對主動式ETF仍相對陌生，初期成立規模僅28.22億元。

然而，憑藉操盤團隊精準捕捉飆股的實力，00981A掛牌後股價與規模一路水漲船高。今日（23日）股價雖再度刷新紀錄來到28.06元，並締造單日高達119萬張的驚人成交天量，但隨後出現獲利了結賣壓，股價震盪翻黑以26.62元作收。

儘管短線走勢猶如洗三溫暖，目前該檔基金規模已突破1900億元大關，受益人數逼近50萬人，不論在績效、規模還是討論度上，皆穩坐台股主動型ETF的龍頭寶座。

00403A主打升級版市值型

挾著00981A的無敵光環，入手價同樣親民（每股10元、單張1萬元）的00403A，順利吸引大批想小額參與台股長線成長的小資族群。主打「市值投資結合主動選股」雙重優勢的00403A，為期三天的募集期在昨日正式起跑。

根據通路端統計，00403A募集首日各大券商戰況激烈，總募集金額高達374.5億元，展現極強的吸金力道。

其中，元大證券以122億元遙遙領先，富邦證券與統一證券則分別以40億元及34.27億元緊追在後；儘管統一投信官方並未針對近400億元的傳聞數字做出證實，但多家通路端皆已明確釋出熱銷訊號。

隨著台股屢創歷史新高，投資人的資金配置正逐漸從傳統被動追蹤指數，轉向更具彈性的主動式選股策略。

作為今年主動式ETF的指標性大案，00403A預計將於5月12日正式掛牌上市，不僅極有機會改寫台股主動ETF的募資新高紀錄，這筆龐大資金也預期將成為挹注台股後市的新一波接棒動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A統一台股升級50 00981A主動統一台股增長 台股 ETF 主動式

延伸閱讀

挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

00981A「連阿嬤都在買就是超買」勇者大膽放空！20分鐘精準獲利網封轉折之王

改1股交易跟現在買零股不是一樣？這「3點」差很多…無法直上現實原因曝光

超扯！00981A飆出119萬張歷史天量…揭暴紅背後4大真相：別看到178％績效就幻想複製

相關新聞

00981A爆119萬張天量翻黑！最強活廣告發威…00403A開募狂吸近400億

00981A在今日創下歷史高點，成交量達119萬張，卻因獲利了結翻黑。同期，00403A募集首日吸金近400億元，引發市場熱潮，顯示投資人對主動式ETF的高度關注。

超扯！00981A飆出119萬張歷史天量…揭暴紅背後4大真相：別看到178％績效就幻想複製

台股ETF 00981A今日成交量驚人突破119萬張，成為市場焦點。然而，雖高達178%的歷史績效並不意味今後可重複，投資人應謹慎考量。百萬成交量中，部分來自當沖客操作，法人賣超也不代表看壞市場。

00981A「連阿嬤都在買就是超買」勇者大膽放空！20分鐘精準獲利網封轉折之王

主動統一台股增長（00981A）因其強勁漲勢引發放空討論，一名投資者於PTT表達放空意圖，並成功在20分鐘內獲利3%。雖獲利引發讚賞，但亦有質疑聲浪指其部位過小，獲利有限。

00919花25天填息！達人曝「用2套紀律持股」：填息很好、沒填也不怕睡公園

買高股息ETF會睡公園嗎？00919只用了25天填息！00919昨天填息，但其實我對「填息了沒」是很放寬心的，為什麼？因為我很清楚一件事，這筆錢，到底扮演什麼角色？ 我自己把資金分兩層：

過去3年有27檔漲贏台積電！老牛揭00403A選股密碼：別只買大盤要站對位置

過去三年，有27檔台股中大型公司股價漲幅超越台積電，顯示市場潛力不僅在前50名。老牛分析主動式ETF如00403A，強調選股需擴大範圍，以抓住產業升級機會，避免被動投資的稀釋風險。

牛市買主動型基金賺比較多？歷史回測打臉：0050連牛市都佔優勢

台股主動型基金在牛市期間未必優於0050指數，根據2004至2025年的歷史數據顯示，主動基金僅在6年中勝出，多數年份仍以0050占優。即使是在牛市，0050的表現常較優，投資者需警惕誤解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。