00981A爆119萬張天量翻黑！最強活廣告發威…00403A開募狂吸近400億

2026年台股市場「主動式ETF」熱潮持續發燒！受惠於同門師兄主動統一台股增長（00981A）的驚人績效與超高人氣，昨（22）日剛展開募集的統一台股升級50（00403A）首日即傳出吸金近400億元的佳績。

與此同時，00981A今（23）日走勢劇烈震盪，早盤雖一度衝上28.06元歷史新高，並爆出119萬張的歷史天量，但盤中賣壓湧現，終場由紅翻黑下跌1.22%，收在26.62元，雙雙成為台股多頭行情中最受市場矚目的焦點。

00981A成最強活廣告 今爆天量

00403A之所以能在一開募就引爆申購狂潮，最大推手莫過於被視為「最強活廣告」的00981A。回顧去年5月中旬，00981A以10元價格掛牌上市，當時市場對主動式ETF仍相對陌生，初期成立規模僅28.22億元。

然而，憑藉操盤團隊精準捕捉飆股的實力，00981A掛牌後股價與規模一路水漲船高。今日（23日）股價雖再度刷新紀錄來到28.06元，並締造單日高達119萬張的驚人成交天量，但隨後出現獲利了結賣壓，股價震盪翻黑以26.62元作收。

儘管短線走勢猶如洗三溫暖，目前該檔基金規模已突破1900億元大關，受益人數逼近50萬人，不論在績效、規模還是討論度上，皆穩坐台股主動型ETF的龍頭寶座。

00403A主打升級版市值型

挾著00981A的無敵光環，入手價同樣親民（每股10元、單張1萬元）的00403A，順利吸引大批想小額參與台股長線成長的小資族群。主打「市值投資結合主動選股」雙重優勢的00403A，為期三天的募集期在昨日正式起跑。

根據通路端統計，00403A募集首日各大券商戰況激烈，總募集金額高達374.5億元，展現極強的吸金力道。

其中，元大證券以122億元遙遙領先，富邦證券與統一證券則分別以40億元及34.27億元緊追在後；儘管統一投信官方並未針對近400億元的傳聞數字做出證實，但多家通路端皆已明確釋出熱銷訊號。

隨著台股屢創歷史新高，投資人的資金配置正逐漸從傳統被動追蹤指數，轉向更具彈性的主動式選股策略。

作為今年主動式ETF的指標性大案，00403A預計將於5月12日正式掛牌上市，不僅極有機會改寫台股主動ETF的募資新高紀錄，這筆龐大資金也預期將成為挹注台股後市的新一波接棒動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。