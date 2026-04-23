快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

超扯！00981A飆出119萬張歷史天量…揭暴紅背後4大真相：別看到178％績效就幻想複製

聯合新聞網／ 趣 講 股
00981A爆出119萬張歷史天量引發熱議，專家提醒投資人切勿幻想複製過往178%高報酬，並解析量能背後隱藏的當沖客與法人套利等四大關鍵現象。路透
00981A爆出119萬張歷史天量引發熱議，專家提醒投資人切勿幻想複製過往178%高報酬，並解析量能背後隱藏的當沖客與法人套利等四大關鍵現象。路透

關於00981A大紅大紫的幾件事

真的是「沒有最高，只有更高」，主動統一台股增長（00981A）今（23）日創下了台股ETF市場有史以來破百萬（119萬）張以上的成交量。如果以此說：00981A是近一年來，台股最佳的ETF教科書，一點都不為過。

因為就連現在基金規模最大的元大台灣50（0050）都要讓00981A三分，因為最近的00981A在基金規模成長幅度、成交量、績效、網路論壇的人氣討論都超過0050很多。

雖然00981A現在很紅，紅到它的姐妹ETF -00403A 正在募集也跟著沾光、熱絡，但是投資不要只是一窩蜂，有幾個值得00981A的投資人特別注意的地方：

一、不要看到績效就幻想

00981A成立以來至今的績效高達178％，同一時期的大盤只有82％，不到它的一半，而這正是00981A令投資人瘋狂之處。

但是別忘了！00981A掛牌（去年5月）的時間，剛好是川普關稅大刀砍下去沒多久、股市正處於極低檔區，0981A正巧買了低價的成份股放到現在將近1年，績效當然嚇嚇叫，你可別「同理可證」、幻想著：現在買00981A或是買00403A放到明年5月，一樣會有178％的投資報酬喔！

二、百萬成交量的背後

看到今天00981A的119萬張成交量，而且股價還 開高走低，會不會心神不寧？別太擔心了，因為除了法人機構的操作之外，這個百萬張以上的成交量，至少有1/4的比例是當沖客衝出來的結果（因為當沖客最愛有話題、成交量極大、證交稅只有0.1％的ETF），不是真的賣壓沈重啦！

三、法人賣超賺溢價利得

至於外資、自營商的賣壓，那就更「賊」了！近10個交易日（不含23日）以來，外資及自營商賣超00981A的張數分別高達31萬張、148萬張，但是00981A的股價卻還是一路創下新高紀錄。

原來是00981A的成份股選得好、漲不停的成份股股價帶動基金淨值上漲，也帶動散戶在股市大買00981A，拉大00981A的溢價（股價減淨值）空間超過1％以上，外資、自營商就以淨值價格向投信申購00981A，再到股市以比較高的股價賣出，賺取溢價價差，所以法人大賣00981A，不代表看壞台股後勢喔！

四、魚幫水、水幫魚

00981A的操盤績效好到爆，這會讓其他的主動式ETF也跟著搭便車買裡面的成份股，此時投資人應該注意這些成份股的股價是否會被買過頭了？

另外，00981A不到1個月，基金規模就成長了1000億元以上，這些錢當然是繼續買這些成份股，無形中又拉抬了成份股的股價、也拉升了眾多基金的淨值及績效，結果投資人再把錢丟進這些ETF裡，形成「魚幫水、水幫魚」的現象。

不過，這樣的投資生態循環會不會隨之出現基金績效膨風、拉高投資風險等問題，就是投資人應該自行留意之處了。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 主動式 ETF 0050元大台灣50 台股

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

00981A規模破1800億！網憂「長太大拖累績效」內行點破3大致命傷

00981A「連阿嬤都在買就是超買」勇者大膽放空！20分鐘精準獲利網封轉折之王

挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

改1股交易跟現在買零股不是一樣？這「3點」差很多…無法直上現實原因曝光

相關新聞

00981A爆119萬張天量翻黑！最強活廣告發威…00403A開募狂吸近400億

00981A在今日創下歷史高點，成交量達119萬張，卻因獲利了結翻黑。同期，00403A募集首日吸金近400億元，引發市場熱潮，顯示投資人對主動式ETF的高度關注。

超扯！00981A飆出119萬張歷史天量…揭暴紅背後4大真相：別看到178％績效就幻想複製

台股ETF 00981A今日成交量驚人突破119萬張，成為市場焦點。然而，雖高達178%的歷史績效並不意味今後可重複，投資人應謹慎考量。百萬成交量中，部分來自當沖客操作，法人賣超也不代表看壞市場。

00981A「連阿嬤都在買就是超買」勇者大膽放空！20分鐘精準獲利網封轉折之王

主動統一台股增長（00981A）因其強勁漲勢引發放空討論，一名投資者於PTT表達放空意圖，並成功在20分鐘內獲利3%。雖獲利引發讚賞，但亦有質疑聲浪指其部位過小，獲利有限。

00919花25天填息！達人曝「用2套紀律持股」：填息很好、沒填也不怕睡公園

買高股息ETF會睡公園嗎？00919只用了25天填息！00919昨天填息，但其實我對「填息了沒」是很放寬心的，為什麼？因為我很清楚一件事，這筆錢，到底扮演什麼角色？ 我自己把資金分兩層：

過去3年有27檔漲贏台積電！老牛揭00403A選股密碼：別只買大盤要站對位置

過去三年，有27檔台股中大型公司股價漲幅超越台積電，顯示市場潛力不僅在前50名。老牛分析主動式ETF如00403A，強調選股需擴大範圍，以抓住產業升級機會，避免被動投資的稀釋風險。

牛市買主動型基金賺比較多？歷史回測打臉：0050連牛市都佔優勢

台股主動型基金在牛市期間未必優於0050指數，根據2004至2025年的歷史數據顯示，主動基金僅在6年中勝出，多數年份仍以0050占優。即使是在牛市，0050的表現常較優，投資者需警惕誤解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。