超扯！00981A飆出119萬張歷史天量…揭暴紅背後4大真相：別看到178％績效就幻想複製

關於00981A大紅大紫的幾件事

真的是「沒有最高，只有更高」，主動統一台股增長（00981A）今（23）日創下了台股ETF市場有史以來破百萬（119萬）張以上的成交量。如果以此說：00981A是近一年來，台股最佳的ETF教科書，一點都不為過。

因為就連現在基金規模最大的元大台灣50（0050）都要讓00981A三分，因為最近的00981A在基金規模成長幅度、成交量、績效、網路論壇的人氣討論都超過0050很多。

雖然00981A現在很紅，紅到它的姐妹ETF -00403A 正在募集也跟著沾光、熱絡，但是投資不要只是一窩蜂，有幾個值得00981A的投資人特別注意的地方：

一、不要看到績效就幻想

00981A成立以來至今的績效高達178％，同一時期的大盤只有82％，不到它的一半，而這正是00981A令投資人瘋狂之處。

但是別忘了！00981A掛牌（去年5月）的時間，剛好是川普關稅大刀砍下去沒多久、股市正處於極低檔區，0981A正巧買了低價的成份股放到現在將近1年，績效當然嚇嚇叫，你可別「同理可證」、幻想著：現在買00981A或是買00403A放到明年5月，一樣會有178％的投資報酬喔！

二、百萬成交量的背後

看到今天00981A的119萬張成交量，而且股價還 開高走低，會不會心神不寧？別太擔心了，因為除了法人機構的操作之外，這個百萬張以上的成交量，至少有1/4的比例是當沖客衝出來的結果（因為當沖客最愛有話題、成交量極大、證交稅只有0.1％的ETF），不是真的賣壓沈重啦！

三、法人賣超賺溢價利得

至於外資、自營商的賣壓，那就更「賊」了！近10個交易日（不含23日）以來，外資及自營商賣超00981A的張數分別高達31萬張、148萬張，但是00981A的股價卻還是一路創下新高紀錄。

原來是00981A的成份股選得好、漲不停的成份股股價帶動基金淨值上漲，也帶動散戶在股市大買00981A，拉大00981A的溢價（股價減淨值）空間超過1％以上，外資、自營商就以淨值價格向投信申購00981A，再到股市以比較高的股價賣出，賺取溢價價差，所以法人大賣00981A，不代表看壞台股後勢喔！

四、魚幫水、水幫魚

00981A的操盤績效好到爆，這會讓其他的主動式ETF也跟著搭便車買裡面的成份股，此時投資人應該注意這些成份股的股價是否會被買過頭了？

另外，00981A不到1個月，基金規模就成長了1000億元以上，這些錢當然是繼續買這些成份股，無形中又拉抬了成份股的股價、也拉升了眾多基金的淨值及績效，結果投資人再把錢丟進這些ETF裡，形成「魚幫水、水幫魚」的現象。

不過，這樣的投資生態循環會不會隨之出現基金績效膨風、拉高投資風險等問題，就是投資人應該自行留意之處了。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。