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GEV 財報亮眼大漲、美電力股夯 新光美國電力基建 ETF 盤中股價飆新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

AI耗電海嘯來襲，電力股重拾市場關愛，新光美國電力基建ETF（009805）第一大成分股-電力設備股巨頭奇異維諾瓦（GEV），22日最新財報公布後，數據表現超乎市場預期，業績表現強勁，股價大漲13.7%，激勵009805追蹤的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，昨收341.19點，創歷史新高，連帶吸引23日市場買氣，重新聚焦電力ETF淘金，帶動新光美國電力基建ETF，今日盤中買氣強，成交量突破1.8萬張以上，且張數持續增加中，盤中最高價更衝到16.22元，創上市以來新高。

彭博統計，今年來美國電力基建指數大漲32.1%，大幅領先代表科技股的那斯達克指數的6.0%，也超過標普500指數的4.2%，法人認為，2026年進入代理AI新時代，AI的Token需求大爆發，除算力外，電力股更是AI基建設施投資板塊的重中之重，吸引美台兩地股市資金關注，持續加碼美國電力相關資產，截至4月22日止，009805收盤價為16.01元，上市以來股價大漲62.0%，績效表現搶眼，同時，據集保結算所最新統計，009805今年以來截至4月17日止，受益人數大增21,503人，顯示009805績效、人氣表現雙強，成為今年海外能源ETF投資新焦點。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌指出，代理AI時代來臨，算電力是各家業者進入AI軍備競賽的敲門鏄，尤其是電力，美國近兩年將上演電力荒，表示當今美國電力短缺，不僅帶動電力股價值重估、更帶來儲能需求剛性成長、配套設施技術升級等投資機會，主要受惠次產業包括：新能源電力、傳統電力、電力設備與儲能等相關概念股，如果透過海外股票ETF布局，建議可鎖定美國電力基建主題，同時涵蓋新、舊電力股布局，電力投資純度最高，且兼顧中下游不同次產業主題，掌握多元成長機會。

台新投信表示，美國現行設備老舊及功能有限的電網基礎設施，對各產業影響程度日益上升，激起川普重返白宮後，便積極動用國防生產法，推進一些能源優先項目，使美國電力基建股，直接受惠川普能源政策利多，帶動電力基礎建設類股，不僅符合AI時代「賣鏟人」的投資特性，更有助於海外電力基建ETF，未來股價表現跟著美國能源政策水漲船高，建議投資人如果看好電力相關ETF，宜注意ETF股價折溢價情形，避免於股價溢價率偏高時進場，造成股價波動過大風險，並兼顧考量中長期績效表現與受益人申購情況，完整捕捉未來數年美國電網升級與AI電力變革帶來的長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

彭博 海嘯 美國

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