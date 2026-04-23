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00981A「連阿嬤都在買就是超買」勇者大膽放空！20分鐘精準獲利網封轉折之王

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大膽放空近期飆漲的00981A，憑藉神準抓取轉折點在20分鐘內迅速獲利出場，雖被封為「轉折之王」，卻也因僅空1張獲利約800元引來鄉民吐槽。圖／本報資料照片
網友大膽放空近期飆漲的00981A，憑藉神準抓取轉折點在20分鐘內迅速獲利出場，雖被封為「轉折之王」，卻也因僅空1張獲利約800元引來鄉民吐槽。圖／本報資料照片

主動統一台股增長（00981A）近期漲勢凌厲，從新聞熱度到股板討論幾乎沒有降過溫，23日一早甚至有人直接在PTT以「空」為分類發文，點名要放空「00981A 統一台股增長」，還寫下「瑤池金母、瑤姊，台股方舟，主動ETF最強操盤手」，但話鋒一轉又丟出一句「連我阿嬤都在買，就是超買」，讓這篇文瞬間吸引大批網友圍觀。

原PO在文中設定進退場機制為「27.81進場，獲利3%出場，虧5%出場」，並附上對帳截圖，表明自己真的進場放空。由於00981A先前一路強漲、人氣爆棚，市場原本多數氛圍仍偏多，因此這張空單一貼出來，立刻被不少網友當成「勇者挑戰瑤池金母」。不過後續走勢也讓整串討論更有戲劇性，原PO隨後更新貼文，表示「謝謝各位，第一次買瑤池金母20分鐘就賺錢」，還補上一句「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈」，讓原本像是反指標觀察文，最後變成抓到短線高點的神串。

不少網友雖然一開始半信半疑，但看到原PO真的有單、而且還真的賺到，態度很快轉為佩服，留言像是「會贏哦」、「你很勇喔」、「有單推推」、「有單勝過一堆沒單亂喊的了」、「恭喜停利 大賺800」、「你贏了」、「有單又有賺 給推」、「股神再臨」、「台股轉折之王 空軍總司令」、「今天這轉折你算神抓」、「你是鬼吧」、「空在最高點XD」、「敢這樣抓真的屌」。

但另一邊，酸聲其實也不少，而且多半集中在「只空一張」這件事上。像是「3%是800塊嗎 可以去認真上班嗎」、「買一張設3% 不如去搖手搖」、「媽的才一張」、「一張玩屁」、「空一張的意義是什麼？」、「空100張再來說」、「1張也在PO」、「好棒棒 賺了900 我和女友吃一餐就沒了」，這類留言都在質疑，原PO雖然抓到點位，但部位太小，實際獲利有限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 主動式

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