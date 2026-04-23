美電力股爆夯！新光美國電力基建 ETF 今盤中股價飆新高

大盤23日上沖下洗，以美國電力基建為主的新光美國電力基建ETF（009805）受惠第一大成分股電力設備股巨頭奇異維諾瓦（GEV）財報亮眼，盤中最高價衝到16.22元，創上市以來新高，午盤過後仍力守紅盤之上。

奇異唯諾瓦公布最新財報公布後，數據表現超乎市場預期，股價大漲13.7%，激勵009805追蹤的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，昨收在341點創歷史新高，連帶吸引市場買氣，帶動新光美國電力基建ETF，盤中買氣強。

根據彭博統計，今年以來美國電力基建指數大漲32.1%，大幅領先代表科技股的那斯達克指數的6.0%，也超過標普500指數的4.2%。法人認為，2026年進入代理AI新時代，AI的Token需求大爆發，除算力外，電力股更是AI基建設施投資板塊的重中之重，吸引美台兩地股市資金關注，持續加碼美國電力相關資產。據集保最新統計，009805今年以來截至17日止，受益人數大增21,503人，成為今年海外能源ETF投資新焦點。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，代理AI時代來臨，算力、電力是各家業者進入AI軍備競賽的敲門鏄，尤其是電力，美國近兩年將上演電力荒，表示當今美國電力短缺，不僅帶動電力股價值重估、更帶來儲能需求剛性成長、配套設施技術升級等投資機會，主要受惠次產業包括：新能源電力、傳統電力、電力設備與儲能等相關概念股。

台新投信表示，美國現行設備老舊及功能有限的電網基礎設施，對各產業影響程度日益上升，激起川普重返白宮後，便積極動用國防生產法，推進一些能源優先項目，使美國電力基建股，直接受惠川普能源政策利多，帶動電力基礎建設類股，不僅符合AI時代「賣鏟人」的投資特性，更有助於海外電力基建ETF，未來股價表現跟著美國能源政策水漲船高，建議投資人如果看好電力相關ETF，宜注意ETF股價折溢價情形，避免於股價溢價率偏高時進場，造成股價波動過大風險，並兼顧考量中長期績效表現與受益人申購情況，完整捕捉未來數年美國電網升級與AI電力變革帶來的長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。