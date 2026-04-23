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算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信美國數據中心及電力ETF基金（009819）小檔案。中信投信提供
中信美國數據中心及電力ETF基金（009819）小檔案。中信投信提供

AI應用推陳出新，科技巨頭軍備競賽仍未止歇，算力供給跟不上需求，電力短缺也成為關鍵瓶頸。誰能掌握算力與電力，就有機會在AI賽道上領先。中國信託投信推出中信美國數據中心及電力ETF（009819），23日掛牌直衝12.99元，漲幅約30%，該ETF聚焦算力與電力兩大AI新基建投資主題，全方位領航AI投資先機。

輝達執行長黃仁勳日前提出AI產業五層架構論，談及現階段五層架構中最關鍵的兩層是能源與資料中心，由於每一次運算本質都是即時耗電，能源供應已成為AI產業擴張的最大限制。若缺乏能源、晶片及基礎建設，後續模型、應用均將難以落實。近期，臉書（Facebook）推出全新AI模型Muse Spark，被視為能與OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini競爭，加上日前爆紅、由Anthropic推出的Claude Code，這些新模型與技術都使得AI應用逐漸普及，但也大幅提高算力消耗與運算需求。

從長期趨勢來看，資料中心建設支出於近年顯著成長，並逐步超越傳統辦公室建設規模；另一方面，發電相關支出亦呈現同步上升趨勢。根據國際能源總署（IEA） 報告，一座專為AI打造的超大規模（Hyperscale）資料中心，其容量可達100MW甚至更高，每年的耗電量超過10萬戶家庭的用電總和。

中國信託投信指出，為因應AI驅動下用電需求快速成長與電網建置時程問題，川普政府強勢推行電力自給（BYOG, Bring Your Own Generation）政策，要求大型CSP業者必須具備獨立的能源供應能力，並自行負擔相關電網升級成本。因此在新一輪AI競賽中，誰能解決電力缺口的速度與穩定度，誰就有定價權。

009819經理人陳雯卿表示，AI投資重心正由上半場的晶片，轉向下半場的基礎建設。預估未來五年全球AI基建的投資需求將高達5至7兆美元，而散戶對美股電力與數據中心企業的參與度仍低，是市場中極具補漲潛力的隱形寶藏。她指出，AI多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。根據摩根大通（JP Morgan）預測，未來五年雲端服務商須花費5.3兆美元，才得支應AI基礎建設投資。以目前AI巨頭的現金流尚能獨自支應，但未來5年需有各方資金投入。這凸顯出數據中心、能源等AI新基建企業，可望享受兆元級投資、擴產紅利。因此，009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節。

中國信託投信表示， 009819精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋博通，還囊括全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、星座能源，以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy）等，這些都是支撐AI未來發展的關鍵基礎建設新星公司。

以奇異維諾瓦為例，其業務布局相當貼近未來能源趨勢，涵蓋三大題材：一是天然氣發電，提供燃氣輪機等設備，協助數據中心在電網尚未完全到位的過渡期，先行確保供電；二是電網更新，參與電網升級與相關設備需求，直接受惠AI帶動的電力基建擴張；三是小型模組化核反應爐（SMR）等新一代核能技術布局，為長期能源結構轉型預作準備，是電力基建中相當具潛力的關鍵企業。

中國信託投信表示，009819搭配中信現有的半導體ETF：中信關鍵半導體（00891）、中信日本半導體（00954）、中信上游半導體（00941）及中信電池及儲能（00902），中信投信已組成陣容最強大的AI新基建投資艦隊，協助投資人從晶片運算、能源儲存到基建電力，全方位領航AI投資先機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Google 國際能源總署 黃仁勳 009819中信美國數據中心及電力

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