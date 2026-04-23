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電力成 AI 新戰場！GEV 財報超預期 00920最受惠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著AI基礎建設需求持續爆發，市場資金正快速轉向電力與能源基建領域，「供電能力」成為支撐AI發展的關鍵瓶頸。在此趨勢下，富邦ESG綠色電力ETF（00920）主要持股GE Vernova（GEV）最新財報大幅優於市場預期，激勵22日股價強勢上攻，並同步帶動相關ETF表現升溫。

GE Vernova公布2026年第1季財報，繳出亮眼成績，每股盈餘（EPS）達1.98美元，大幅超越市場預估的1.6至1.9美元區間，展現爆發性成長動能；營收達93億美元，同樣優於預期。財報公布後，股價盤前大幅上漲並創下波段新高，市場反應熱烈。

從產業結構觀察，AI資料中心正加速擴張，對穩定供電與電網基礎設施的需求同步提升，使電力設備商躍升為「AI賣鏟人」的核心角色。市場普遍認為，AI競賽已由過去的算力競爭，進一步延伸至電力與能源供應的全面競逐，相關產業具備長線結構性成長機會。

反映在市場表現上，截至4月22日，電力與能源相關ETF今年以來普遍繳出亮眼績效，其中富邦 ESG 綠色電力 ETF（00920）漲幅已超過36%，表現居於前段班；新光美國電力基建ETF（009805）、中信電池及儲能ETF（00902）與FT潔淨能源ETF（00899）亦有逾21%以上漲幅，資金明顯集中布局電力轉型與能源升級主題。

00920聚焦AI電力基建與能源轉型雙主軸，涵蓋電網設備、發電系統與電力管理等關鍵領域。在AI發展從「算力競賽」走向「電力競賽」的過程中，具備高度受惠優勢，成為掌握產業升級趨勢的重要投資工具。

展望後市，在AI需求長期成長趨勢明確之下，電力與能源基建族群可望持續吸引資金進駐。隨著全球加速投入資料中心與能源轉型建設，00920有機會延續成長動能，成為布局「AI電力革命」的重要核心標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 能源 00899FT潔淨能源

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