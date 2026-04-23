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00919花25天填息！達人曝「用2套紀律持股」：填息很好、沒填也不怕睡公園

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
對於高股息ETF的長期持有者而言，配息入帳就像領薪水，是生活的獎勵。台股示意圖／記者許正宏／攝影
對於高股息ETF的長期持有者而言，配息入帳就像領薪水，是生活的獎勵。台股示意圖／記者許正宏／攝影

高股息ETF會睡公園嗎？群益台灣精選高息（00919）只用了25天填息！00919昨天填息，但其實我對「填息了沒」是很放寬心的，為什麼？因為我很清楚一件事，這筆錢，到底扮演什麼角色？

我自己把資金分兩層：

1.退休金

高股息3兄弟ETF，有一部分，這輩子不打算賣，要的就是穩定的現金流。

2.波段

小資翻倍、紅綠燈估價法挑出的標的，分批賣出，以現在歷史高點來看，通常獲利到20%會完全出清。

看出來了嗎？兩層的紀律完全不一樣：退休金部位是「永遠不賣」、波段部位是「該停就停」，可是這兩套紀律，都同時放在我自己身上。

當把高股息ETF定位成「退休金水龍頭」，它的角色就很清楚，每年定時把現金流送到你手上，拿來付水電、繳房貸、出去玩、孝親。

所以，配息日是我領薪水的小獎勵，但填息與否，是有填很好，暫時沒填也沒關係，很多人在這層面上卡關，問題其實出在「同一套紀律套到所有部位上」，例如：退休金當波段做、波段當退休金死抱，然後整天為了填息焦慮。

先想清楚每一筆錢的角色，紀律才有對應的對象，不然只會被市場每一個小事件牽著走而已。

當分層做對了，這種狀態就會很舒服，時間久了，看盤的時間越來越短，心情越來越輕，開始有更多時間留給生活，散步、看書、陪家人、做喜歡的事。

時間還是繼續走，雞還是繼續下蛋，你還是過著自己喜歡的日子，長期投資的甜頭，其實就藏在這種「跟市場越來越有距離」的自由感裡。

所以對我來說，00919填息了，當然開心，沒填息也沒關係，因為我知道它遲早會填！更不會因為一次沒填息，就要公園睡。

◎感謝 艾蜜莉-自由之路 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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