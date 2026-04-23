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台股新高行情「50」爭霸 00991A 拔得頭籌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
市值型主題主被動式台股ETF績效。
市值型主題主被動式台股ETF績效。

台股新高行情強強滾，聚焦市值選股主題的台股主被動式ETF績效也雨露均霑，部分標的表現更勝大盤。觀察今年來表現，以主動式操作的主動復華未來50ETF（00991A）漲幅逾五成居冠。

據統計至4月22日，加權報酬指數今年來漲幅31.1%，至少有十檔以大盤市值作為選股策略、名稱有50的主被動式ETF打敗大盤，其中前兩名由主動式ETF包辦，分別為主動復華未來50ETF（00991A）50.4%、主動野村台灣50ETF（00985A）44.4%，被動式的玉山市值動能50ETF（009803）、富邦旗艦50（009802）等後起之秀，也藉由成分股篩選條件優化，今年來報酬率打敗大盤；第2季以來市場雖有地緣政治變動干擾，不過上述標的漲幅仍有二至三成，同樣優於台股大盤。

台股大盤自今年3月底低點反彈以來，波段漲幅近二成，23日盤中再創歷史新高，但出現高檔震盪，行情由紅翻黑。主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，由於融資餘額水位同步增加，加上短線累積不小漲幅，將增添盤勢震盪機率，不過從基本面觀察，AI帶動台灣出口強勁，持續挹注企業營收獲利動能，因此中長線仍看好台股後市表現，預期AI由訓練開始進入推論驅動階段，看好算力需求及相關基礎建設受惠概念題材，建議可逢低分批布局，或透過主動式台股ETF掌握超額投資報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 績效 00991A動復華未來50

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