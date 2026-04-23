0056配1元創近期新高！專家讚「息利雙收」：波段落袋為安很合理、存股續抱也很好

元大高股息（0056）有高股息可以領、又有價差可以賺，到底是成長股，還是高股息啊？

這檔本來大家視為「存退休金、賺穩定現金流」的高股息ETF，被抱成了成長股的走勢，左手股息照領、右手價差也賺，雙收的滋味真棒。

但為什麼高股息也能一直漲？攤開0056的成分股，前幾大權重：廣達、日月光投控、聯發科、聯電、中信金，等於把AI伺服器供應鏈、半導體、金融，三大題材一次收進口袋。

所以AI浪潮把代工廠的獲利一路往上推，也讓0056這一季配息，直接拉到1元的近期新高，年化配息率落在8.x%，股價從去年底一路爬到42元！

0056明天就要除息了，今天是除息前最後一個交易日，今天收盤前買進，才能參與這次配息1元。

漲成這樣，也有不少大大來問我：「現在是不是該先賣一輪賺價差？」

沒有標準答案，要看你當初買進的時候，心裡那個計畫是哪一種？如果是想做波段的，這波股價剛好卡在高點，先出一趟落袋為安、都是合理選擇。

如果是長期存股當退休金的，就不必想太多，目標就是放在讓股數慢慢累積、讓股息一筆一筆穩穩流進來，這波價差有沒有賺到，影響不了你的計畫，專心創造現金流、努力累積股數就好。

最怕的是中間派，帳戶上立志要存股，看到帳上紅紅的就手癢按賣出，等股價又漲一段才追回去，兩邊都站不穩，說到底，其實就是把自己看清楚，想賺波段？還是想存股領息？

自己先把答案想要清楚，動作才會跟著穩。

位置站對了，這波領息加價差的快樂才接得住，之後的行情，無論往哪裡走也都不會慌。

恭喜也有吃到0056這波紅利的大大們！

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