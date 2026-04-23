兩檔美國科技ETF今掛牌 一度暴漲三成、進場前宜留意合理折溢價

ETF再添兩檔新兵-追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數的中信數據及電力（009819）、追蹤納斯達克100增強成長指數元大納斯達克精選（009820）同步於4月23日正式掛牌，合計規模213.95億元。

中信數據及電力以9.99元開出，盤中一度衝上至12.99元，市價漲幅超過三成，盤中預估淨值約10.1元，溢價也逼近三成。

法人說明，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值。若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致價格與淨值不一致，貿然進場將面對額外的價格波動風險。

法人提醒，ETF具折溢價性質，加上近期市場波動劇烈，ETF買賣前須留意盤中折溢價，建議投資人下單前應至發行投信官網，或證交所「ETF發行單位變動及淨值揭露專區」，評估折溢價是否過大。

中國信託投信也在官網提醒投資人注意ETF溢價狀況及買賣風險，中國信託投信指出，中信數據及電力目前溢價率偏高，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。

提醒三大交易風險：第一，有買進計畫的投資人，須留意買貴的風險；第二，目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；第三，套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

中信數據及電力風險報酬等級為RR4，採年配息，預計首次除息時間將在12月，保管銀行為臺灣中小企業銀行，經理費為每年0.65%，保管費按最新規模為每年0.15%。

中信數據及電力前十大成分股涵蓋網通與客製晶片領導廠博通、雲端架構與資料庫專家甲骨文、全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦、全球最大再生能源供應商新紀元能源、美國晶片廠邁威爾科技、雲端自動化工作流程大廠ServiceNow、大型數據中心託管商Equinix、大型電力與天然氣供應商杜克能源、美國東南部電力供應龍頭南方公司、美國最大核電廠營運商星座能源、美國發電量最大電力供應商美國電力。

元大納斯達克精選募集金額逼近額度上限（200億元），在目前今年新掛牌的20檔ETF中，寫下最佳募集金額。然因海外標的有額度上限，目前總發行量已經逼近上限，元大投信昨日已經送出第一次追加募集，仍有待主管機關核准。

元大納斯達克精選風險報酬等級為RR4，採年配息，保管銀行為第一商業銀行，按規模估算，經理費為每年0.25%、保管費約每年0.08%。

元大納斯達克精選前十大成分股涵蓋AI社群與廣告領導者Meta、全球AI算力霸主輝達、全球生產力AI引擎微軟、客製晶片運算核心博通、半導體製程掌舵者艾司摩爾、軍事級數據決策專家帕蘭提爾、全球電商加速器Shopify、精準醫療科技先驅直覺外科、旅遊決策科技先鋒Booking、通訊與AI核心推手高通。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。