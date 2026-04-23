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買入第45張00878...目標100張！知美：高股息是送給「現在自己」的幸福感

聯合新聞網／ 知美JiMMY
知美公開存股路徑：每月無腦買進一張、每年首月股息再投入、設定100張為終極目標。記者余承翰／攝影 余承翰
知美公開存股路徑：每月無腦買進一張、每年首月股息再投入、設定100張為終極目標。記者余承翰／攝影 余承翰

＊原影片時間4月18日。

隨著台股除權息旺季即將到來，國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）再度成為市場焦點。知名財經Youtuber知美分享，存股四年至今已累積45張00878，本季領到高達18050元的現金股利。

知美指出，存股不必把自己過得像「苦行僧」，透過正確的規劃，高股息產生的現金流不僅能支撐家庭保險支出，更能提升投資者的心理韌性，讓理財之路走得更遠。

邁向「100張00878」的紀律路徑

知美在影片中首度詳述其00878的「定期定股計畫」，該計畫由三大支柱組成：首先，每個月風雨無阻「無腦買進」一張00878；其次，每年首月將前一年領到的股利全數再投入，發揮複利效果；最終目標是存滿100張。

知美認為，長期存股最難的是心理關卡，只要設定好目標並按表操課，過程就會變得極其簡單。

數據顯示，知美目前持有45張00878，總投入成本為961945元，帳面獲利約2.8萬元，若計入歷年領取的股利120250元，含息總報酬率已達15.42%。

知美坦言，雖然領配息不會增加總資產價值，但每三個月準時入帳的現金流，是提醒投資新手在股價震盪、市場恐慌時繼續堅持下去的最佳「強心針」。

現金流新解：高股息是送給「現在自己」的禮物

針對市場上對於高股息ETF「左手換右手」的批評，知美提出了不同的見解。他將投資組合分為市值型、高股息與債券型：市值型（如0050）是送給「未來自己」的禮物，獲利多屬於紙上富貴；而高股息則是送給「現在自己」的幸福感。

「剛出社會時總捨不得花錢，把自己過得很可憐。」知美感性分享，高股息配息讓他學會適度放鬆，例如本季領到的兩萬元股利，剛好足以支付與妻子未來一整年的保險費用。

他認為，投資的目的不只是為了老後的資產，更要讓現在的自己感到幸福。透過股息支撐必要開銷，讓投資人更有勇氣在生活中追求更好的品質。

數據解析：月領一萬元的門檻與風險防護

根據影片數據分析，00878目前受益人數已突破163萬人，但持有不到10張的「奈米戶」占比仍高達75.178%。

知美進一步精算，若投資人目標是「月領1萬元」，以現行配息水位估算，至少須持有72張，投入成本約157萬元；若想挑戰「月領3萬元」，持股則須達到215張，成本約472萬元。

面對投資人對配息縮水的擔憂，知美分析00878的選股邏輯在於追求穩定，並會透過三年平均殖利率排除景氣循環股。根據最新數據，00878的收益平準金與資本利得平準金水位仍充足，足以支撐後續數季的配息表現。

目前市場價格約在22元上下，年化配息率落在7%至8%的合理區間。知美強調，存股不是一朝一夕的事，即便他已努力存股4年，也覺得才剛剛開始，鼓勵今年才跨出第一步的投資人與她一起步步為營，往「100張」的加薪目標靠近。

◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息

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