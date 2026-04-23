過去3年有27檔漲贏台積電！老牛揭00403A選股密碼：別只買大盤要站對位置

＊原文發文時間為4月22日

從被動走向「主動抓機會」

只買大盤，可能把「漲最兇的那群」一起稀釋掉。

產業輪動越快，被動投資越容易變成：好壞一起抱。

這背後的意義是什麼？其實就是市場開始接受一件事：單純複製指數，未必能抓住最好的機會。當產業輪動加快、強弱分化明顯時，被動投資容易

1. 好壞一起抱：被動指數容易稀釋掉真正強勢股的報酬。 2. 反應太緩慢：等指數調整成分股時，行情往往已過一半。

尤其是這幾年的趨勢性非常的強勢，也就是要「抱對趨勢方向」，沒有抱到AI股，那報酬就變成BI。而小孩子才做選擇，主動式ETF的出現，本質上是在幫投資人做一件事：在穩定架構下，加入適度調整的能力。

再丟一個很有意思的數據： 過去三年，台股市值51–200名的中大型公司裡，竟然有27檔漲幅超越台積電。 這代表台股的成長動能，很多藏在「非前50大」的區間。

所以主動式ETF為什麼近年成長這麼快？因為市場開始認真面對一件事：

不是只要買到大盤 而是要在大盤裡站對位置

今天一開募就很夯的統一台股升級50（00403A），除了打著「統一投信」的招牌之外，還夾帶著00981A的光環。00403A其中一個亮點就在於「擴大選股池」，它不只鎖定前 50 大的權值股當穩健防護罩，更把雷達掃向51到200名的潛力股，主動出擊捕捉這些未來的明日之星。

（P.S.我沒有要你在這幾天搶著申購00403A）

老牛是認為：好的資產配置，不能只看後照鏡開車。在 AI 趨勢與資金寬鬆的推波助瀾下，台股正迎來新一波產業升級。在變化極快的情勢之下，你真的不懂如何挖掘下一匹黑馬，不如透過主動式 ETF 讓專家幫你挖掘成長動能，也不失為聰明的策略。

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