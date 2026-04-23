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牛市買主動型基金賺比較多？歷史回測打臉：0050連牛市都佔優勢

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
透過2004至2025共22年的歷史數據回測，0050在16個年分中擊敗多數主動型基金，主動基金總勝率僅42.62%，提醒投資人切勿因近因偏誤而盲目追捧主動操盤。中央社
透過2004至2025共22年的歷史數據回測，0050在16個年分中擊敗多數主動型基金，主動基金總勝率僅42.62%，提醒投資人切勿因近因偏誤而盲目追捧主動操盤。中央社

之前文章講到，台股主動基金偶爾在特定年分大多贏大盤或0050屬正常現象，但多數年分還是元大台灣50（0050）比較佔優勢。

下表就給出0050發行以來有完整年分的2004-2025共22個年分，列出該年分贏0050績效的台股一般型基金數目，以及年初（前一年底）存在的一般型基金數，算出主動型基金的「勝率」。

可看到在22年中，共有6年是主動基金佔優勢，16年是0050佔優勢，其中2016年0050甚至贏全部的主動基金。每年的往來波動很大，而且並沒有什麼事先可預測的規則。

有人認為主動基金在牛市時會佔優勢，其實是不一定的，牛市也是0050佔優勢的次數較多，也曾有熊市（2015年）主動基金佔優勢。

如果把每支基金單一年分對上0050當作一次比較，那總共主動基金的勝率在42.62%。

覺得要選主動基金那是個人選擇，但從一些留言，可以看到，有的連基本的，主動基金整體表現不如0050這個事實都不了解，就以近因偏誤認定投信操盤會表現好，這樣基於誤解而作的選擇就很不好。

註：資料來自邱顯比教授的基金績效網。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

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