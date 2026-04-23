AI新基建太香？009819掛牌開盤即大漲13％…中國信託投信：注意溢價風險

我的媽呀，中信數據及電力（009819）上市第一天，居然大漲13%，雖然我還挺喜歡這一檔，還是要當心溢價啊！

早上起床看報紙，這是我老人家幾十年的習慣，剛好看到009819今天上市，身為中信金的股東，當然要關心一下。

現在AI很夯大家都知道，AI的重點在於：數據跟電力。數據中心負責資料運算與儲存，就是AI系統的「大腦」；電力則提供龐大運算所需能源，可以說是AI基建的「心臟」。

今天是009819上市第一天，成分股涵蓋資料中心、雲端基礎設施、公用事業與發電設備等企業，形成橫跨「算力」與「電力」的AI新基建投資版圖。

值得大家參考一下喔...

中國信託投信表示，旗下海外ETF「中信數據及電力（009819）」今（23日）掛牌，因交易熱絡，溢價偏高，投資人於進場前應謹慎評估，留意合理之折溢價。

編按：今日盤中9點35分，009819在上市首日早盤最高一度飆升至12.99元，盤中漲幅擴大至19%左右。

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