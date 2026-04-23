00981A績效狂飆！網封「瑤池金母」…鄉民搶入瑤姐神教讚：台股巴菲特

台股21日盤中創下37757點歷史新高，主動式ETF統一台股增長（00981A）也因近期漲勢凌厲，成為股板熱門話題。原新聞提到，00981A近一個月表現強勢，甚至勝過元大台灣50（0050），帶動市場對操盤經理人陳釧瑤的高度關注，不少網友更直接封她為「瑤池金母」，讓這檔ETF從績效、話題到經理人本身都被放大檢視。

根據原文，00981A在21日盤中成交量衝上40萬張，前一日更高達66萬張，價格也從3月底收盤19.48元一路衝到盤中最高26.76元，走勢之猛引發市場熱議。原文也整理陳釧瑤背景，她畢業於中央大學產業經濟研究所，曾任華南永昌證券自營部專案經理，進入統一投信後由研究員一路晉升為基金經理人，目前管理00981A、統一奔騰基金及統一台灣高息優選基金。至於00981A前15大持股，則集中在台積電、台光電、健策、台達電、金像電、智邦、貿聯-KY、奇鋐、旺矽、南電、欣興、信驊、國巨、穎崴與聯發科，幾乎清一色都是這波市場強勢股，也難怪原PO直呼「把名字遮起來還以為是什麼妖股」。

對於00981A近期表現，不少網友幾乎是一面倒讚嘆，認為這檔已經不像傳統ETF，更像是把一籃子飆股打包成產品，讓投資人直接跟著最強經理人一起衝。像是「懂挑 強者恆強 屌打高股息」、「已加入瑤瑤神教」、「瑤姊真的股神，台灣巴菲特當之無愧」、「禮拜一才剛加入就5%了 謝謝瑤姐」、「ETF飆股」、「真的超強，哲哲還是算了吧」、「付給投顧的會員費拿去買981A真的躺贏」、「公開操作 比投顧蓋牌給人猜好多了」、「感謝瑤姐 光買這檔我賺700了爽」，都反映出不少投資人對這檔產品與經理人的高度追捧。

不過，討論串裡也不是沒有雜音。另一派網友擔心，當一檔ETF漲到近乎「信仰化」，新聞與討論聲量不斷升高，反而可能是風險累積的開始。像是「擦鞋童」、「出貨了 明天會很精彩」、「會不會變成ARKK那樣」、「現在真的要小心被盯上」、「至少要經過一次多空循環吧？」、「還沒經過時間驗證」、「新聞越來越多，不是好事」、「現在才發這種新聞是要散戶進去抬最後一棒嗎」、「公開報名牌，誰愛買去買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。