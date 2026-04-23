金融創新型 ETF 竄紅 瞄準未來金融、加密科技主題

觀察近期投信發行及送件的商品可發現，包含復華、華南永昌、安聯及聯邦投信都不約而同發行金融相關產品計畫，題材也從一般的全球金融債券、金融股息，轉進到以未來金融、金融創新及加密科技為主題的ETF，顯示產業趨勢正快速升溫，更有別於過去幾年火熱的AI科技題材。

近期投信發行金融題材商品，包括4月15日掛牌的兩檔基金，主動復華金融債息（00986D），以股息率突出的歐洲金融股為主軸，搭配美國及日本金融股、Fintech金融創新科技股為輔；主動復華金融股息（00998A）則以成熟國家金融債為主。另外，預估6月初掛牌的有華南永昌全球未來金融優選30（009822），則鎖定金融產業創新投資商機。

華南永昌全球未來金融優選30 ETF經理人蔣松原表示，當前的金融產業結構正面臨重塑，尤其在數位支付領域，隨著行動支付、電子錢包及跨境支付需求大幅提升，相關企業營收成長動能強勁。

此外，金融基礎建設也逐漸成為投資焦點。從雲端運算、大數據分析到API開放銀行，金融服務正全面數位化，提升效率與安全性的同時，也帶動新一波資本支出與投資機會。

更值得留意的是，虛擬貨幣與區塊鏈技術的發展亦為未來金融增添關鍵成長動能。雖然市場波動仍高，但其在支付清算、資產代幣化及去中心化金融（DeFi）上的應用潛力，已吸引大型機構資金逐步進場。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰指出，加密貨幣市場主角之一的比特幣近期已重新站回7萬美元大關，市場資金重拾信心。在市場熱度延續之際，另一大數位資產標的穩定幣與資產代幣化（RWA）題材也成為金融巨頭爭相布局的戰場。

同時，政府的支持與開放也更強化產業未來的發展，譬如2024年美國SEC核准比特幣現貨ETF、香港也批准虛擬貨幣ETF及台灣也在2025年核准基金可投資虛擬資產ETF；以及美國勞工部3月底進一步鬆綁現有規定，發布「另類資產安全港」擬議規則，隨401(k)退休金計畫的法規方向更加明確，手握數兆美元的大型退休金，即便未來僅將其投資組合的1%配置在數位資產，也可能帶來數百億美元的資金流入，為加密貨幣市場注入強心針。

隨著全球金融環境快速演變，投資市場正出現明顯轉向，法人認為，隨著數位轉型持續深化，金融產業的邊界將進一步模糊，持續帶來更多元且具成長性的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。