主動式台股 ETF 衝高 14檔收盤價全寫新紀錄 今年來平均漲逾43%

加權指數昨（22）日閃見38,000點，主動式台股ETF表現出色，14檔收盤價全數創高。從今年來表現來看，平均漲幅為43.6%，打敗大盤的30.7%。其中，主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優等ETF，同期漲幅更逾六成。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政強調，在產業面確認人工智慧需求將持續爆發，且全球先進製程擴產動能無虞的背景下，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局。在操作策略上，由於指數已處於歷史高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

半導體產業指標企業在近期釋出的第1季財報數字普遍優於市場預期，毛利率與營業利益率均維持在極高水準，並確認未來的資本支出將維持在高標區間，無疑為整體市場信心注入了一劑強心針。目前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，看好以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥表示，預料美伊和談進度與油價表現將持續影響全球股市，在上述變數未消除前，預期台股將呈大幅震盪格局。一旦變數消除，市場焦點將回歸基本面，AI仍是引領台股企業獲利持續成長領頭羊。後續操作，看好成長趨勢向上產業，包括AI基建規格提升受惠者，如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB／CCL／銅箔、switch等；先進製程受惠股，如設備、材料、廠務等；以及漲價概念股等。

群益投信主動式台股ETF團隊表示，主動選股策略彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，在大盤盤整期間，可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，擴大尋求超額報酬機會。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大，資金仍將持續推升台股走高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。