0050一年賺200萬還加碼質押？他靠「越跌越買＋借160萬」放大報酬

台股近一年走多，不少投資人透過ETF累積可觀報酬。一名網友在Dcard分享，持有元大台灣50（0050）並搭配質押操作，一年獲利突破200萬元，引發熱議。貼文焦點除了報酬本身，更集中在「借錢投資」與加碼策略是否過於冒險，掀起網友對槓桿操作的討論。

原PO表示，先前已持有約26張0050，之後持續加碼至70張，並在市場回檔時採取「越跌越買」策略。到了3月因國際局勢影響台股下跌，他認為是進場良機，進一步將持有的0050進行質押借款，透過元大證金借出約160萬元，利率約2.48%，並將維持率控制在350%以上。隨著市場反彈，該筆操作加上原有部位，使其一年總獲利來到約200萬元。

從原PO分享可見，其投資核心在於長期持有大盤ETF，搭配逢低加碼與適度槓桿放大報酬。他強調在下跌時積極進場，並透過質押增加資金運用效率，同時仍控制風險參數，展現對市場趨勢的高度信心。

多數網友對此抱持肯定態度，認為「借錢投資很大膽」、「質押用得好是有效工具」，也有人分享自身經驗，指出只要控管好維持率與斷頭風險，質押確實可視為一種合理槓桿操作。另有留言提到近期質押相關討論變多，顯示市場氣氛偏向積極，投資人風險承受度提高。

不過，也有不少不同聲音提醒潛在風險，有人質疑「為何不直接買槓桿型商品」，或建議應盡早償還借款降低壓力；也有人關心若市場反轉導致維持率不足時的應對方式。另有網友指出，槓桿操作在多頭時期容易放大獲利，但同樣可能在空頭時迅速擴大虧損，建議保留現金與風險緩衝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。