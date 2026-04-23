買主動式ETF該設停利點嗎？網曝關鍵：遇1狀況就換標的

主動式ETF近期漲勢凌厲，引發投資人關注其操作策略。一名PTT網友發文詢問，面對主動式ETF績效亮眼，是否應設立停利點，還是如同被動式ETF般長期持有，引起熱烈討論。討論焦點圍繞在主動式ETF規模擴大後是否影響績效，以及投資人是否需要自行進行停利與調整部位。

原PO表示，過去以定期定額方式投資台積電與0050，採長期持有策略，但近期將部分資金轉向主動式ETF後，發現報酬顯著提升。不過他也留意到市場觀點指出，當主動式ETF規模過大，經理人操作彈性可能下降，進而影響績效，因此思考是否應以市值作為停利依據，例如達到一定規模後出場。

從原PO提問可見，其核心疑慮在於主動式ETF是否適合長抱，以及自身是否需要「主動管理」這類產品。他一方面肯定主動式ETF的報酬能力，另一方面也擔心規模膨脹帶來的績效遞減，顯示投資策略正從被動轉向更積極的思考模式。

多數網友則認為，無須特別設定停利點，關鍵應回歸績效表現與經理人能力。有意見指出，「看績效就好，輸給大盤就換掉」，或建議透過定期再平衡調整部位，而非預設停利點。也有網友強調，既然選擇主動式ETF，就是相信經理人專業，若還要自行判斷進出場，反而失去投資ETF的初衷。此外，不少人提到規模變大確實可能影響操作，但不代表一定會落後大盤，仍須視經理人能力而定。

另一方面，也有部分網友提出不同觀點，認為仍可依風險承受度進行調整，例如當漲幅過快或波動加大時適度減碼，或在出現更具吸引力標的時再行轉換。亦有人以經理人是否異動作為關鍵觀察指標，直言「經理人離開就是停利時機」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。