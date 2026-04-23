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0056最後上車機會？他想買10張領息 反被網酸「過氣」勸買00981A

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF0056除息前夕引發投資人熱烈討論，部分網友認為該為最後上車機會，但也有意見強調提前布局風險及市況轉變，甚至推介其他ETF如00981A。中央社
高股息ETF0056除息前夕引發投資人熱烈討論，部分網友認為該為最後上車機會，但也有意見強調提前布局風險及市況轉變，甚至推介其他ETF如00981A。中央社

元大高股息（0056）除息前夕引發投資人關注，一名PTT網友發文詢問是否為「最後上車機會」，掀起熱烈討論。該文聚焦在除息前進場時機是否合理，以及高股息ETF與近期熱門標的之間的比較，不少網友針對投資策略、配息本質與市場趨勢提出不同看法。

原PO表示自己為投資新手，打算買進10張0056，並聽聞當天為除息前最後進場時點，但也擔心除息後股價可能出現整理甚至下跌，因此對進場時機感到猶豫。問題核心在於「是否該為了領息而提前布局」，以及除息行情是否值得追逐。

從原PO語氣可見，其投資邏輯偏向「搶末班車」心態，認為除息前可能是短期利多時機，但同時也意識到除息後價格調整的風險，顯示對配息機制理解尚不完整，也反映新手投資人常見的疑問與焦慮。

多數網友對此則呈現兩極但偏向否定的共識。不少人直言「除息不是賺錢，只是左手換右手」，認為為了領息提前買進意義不大，甚至可能承擔股價回落風險；也有人指出應等除息後再觀察是否進場，才能較有機會買到相對低點。此外，大量留言將焦點轉向其他ETF，如主動統一台股增長（00981A）、統一台股升級50（00403A）等，認為這些標的報酬或成長性更具吸引力，甚至出現「0056過氣」的說法，顯示市場資金與話題已部分轉移。

不過，仍有部分網友持較中性或支持看法，認為0056屬於穩健型標的，長期持有仍具一定價值，適合追求現金流的投資人，也有人分享自身持有經驗，透過配息再投入達到穩定累積資產效果。另有意見指出，投資關鍵在於資產配置與持有紀律，而非單一進場時點，提醒原PO應先釐清自身投資目標，再決定是否布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0056元大高股息 00981A主動統一台股增長 00403A統一台股升級50

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