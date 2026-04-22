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費半15連漲、ASIC點火 主動式台股ETF不掉隊跟漲

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

費城半導體指數自3月31日起，已經連續15個交易日收漲，台灣半導體供應鏈同在船上，一路跟漲推升台股再攻新高已見38,000點新山頭。法人分析，AI ASIC成為盤面聚焦，搭上Google TPU晶片題材，４月份以來聯發科（2454）一路飆漲，帶動整體ASIC概念股行情，包括：提供AI伺服器CCL供應ASIC應用、ASIC晶片水冷散熱、ASIC晶片測試、矽光子及光通訊磊晶廠等高速ASIC傳輸等各家大廠，如台光電（2383）、奇鋐（3017）、京元電（2449）及聯亞（3081）等，皆見大漲強勢表現。

主動式台股ETF發揮主動選股優勢、跟緊熱門投資題材不掉隊，Cmoney統計，目前市場上14檔主動式台股ETF，持有熱門ASIC概念股比重大約在20%至30%之間，火力較集中的如：主動野村台灣50（00985A）在ASIC持股比重約39.32%、主動第一金台股優（00994A）占35.87%、主動復華未來50（00991A）占31.98%、主動統一台股增長（00981A）占31.87%。

ASIC概念股的好表現，也同步帶動主動式台股ETF的強漲表現，近一個月及今年來表現也亮眼，近一個月表現前三強的主動式台股ETF包括：主動統一台股增長上漲25.54%、主動第一金台股優上漲24.9%、主動台新優勢成長（00987A）24.52%；今年以來表現前三強則為主動群益科技創新（00992A）上漲61.96%、主動統一台股增長上漲59.15%、主動第一金台股優上漲57.21%。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，全球AI加速器市場規模持續快速成長，其中，ASIC的成長速度較GPU更加迅速擴張，GPU的增長速度在未來兩年呈現到頂成長速度持穩；ASIC仍見高速擴張，今、明年成長率達56%及64%，張正中說明，AI新世代應用需求帶動整體產業鏈持續成長，在營收與獲利驅動下，台股仍有好風景可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 聯亞 費城半導體 矽光子 聯發科 京元電 ETF

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