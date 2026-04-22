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升息接近高原 這檔3A級債ETF成市場新焦點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

步入第2季，全球金融市場再度聚焦各國央行如何在抑制通膨與維持經濟動能之間取得平衡。澳洲統計局（ABS）4月7日公布2月家庭支出指標，為觀察澳洲內需與經濟韌性提供重要線索。野村10+澳洲公債ETF （00987B）經理人劉璁霖指出，澳洲家庭消費並未出現急速轉弱，但成長步調已由去年底的高峰，逐漸轉為較為溫和的「低速盤整」，也為利率政策與債券市場帶來新的思考空間。

劉璁霖表示，回顧2025年第4季，澳洲家庭支出曾展現出相對強勁的擴張力道，10月至11月單月增幅一度超過1%，年增率亦突破 5%。然而進入2026年後，1月與2月的月增率則回落並穩定在0.3% 左右。整體而言，消費尚未陷入衰退，顯示家庭部門仍具一定韌性，但與去年底的加速階段相比，支出動能明顯放緩，反映高利率環境對家庭決策的影響開始逐步發酵。

劉璁霖指出，從消費結構觀察，2月支出表現亦值得進一步拆解，非必需品支出的部分成長，與大型演唱會及音樂劇等文化活動的預購票券需求有關。由於相關支出在購票當下即被計入統計數據，這種由特定活動帶動的一次性效應，是否能轉化為長期且穩定的消費動能，仍需持續觀察。另一方面，2月交通支出月減約0.4%，主因是中東衝突升溫前，國際油價曾短暫回落，為家庭預算帶來階段性紓壓；然而，隨著4月以來中東局勢反覆、能源供應風險再度升溫，官方與研究機構普遍指出，油價波動仍是未來影響民生通膨與消費結構的重要變數。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，近期澳洲政府宣布額外採購柴油及動用部分儲備，以因應中東局勢可能帶來的衝擊。國際貨幣基金（IMF） 4月中發布亞太經濟展望亦指出，中東衝突引發的能源價格上漲，恐加劇通膨黏性，限制各國央行過早轉向寬鬆的空間，但同時也提醒，高利率對內需的抑制效果正逐漸浮現，需謹慎拿捏政策力道。

樓克望表示，在此背景下，澳洲聯準銀行（RBA）的政策立場顯得更加微妙。3月利率決議中，以五比四的近乎分歧投票結果決定維持利率在4.10%，顯示決策層對進一步緊縮的必要性已有不同解讀。市場普遍解讀，雖然短期內尚難斷言升息循環已完全結束，但在內需成長動能趨緩、消費愈發依賴特定領域支撐的情況下，進一步大幅升息的空間正逐步收斂，若消費與就業數據持續降溫，下半年市場對利率「高原期」的定價可能更加明確。

樓克望指出，在利率預期趨於平穩，甚至中長期存在轉向可能的環境下，澳洲債券資產的配置價值再度受到關注。尤其是長天期主權債券，在殖利率仍維持相對高檔之際，兼具收益與利率敏感度的特性，為投資組合提供不同於股票的防禦功能。以野村10+澳洲公債ETF為例，其投資標的以澳洲政府公債與高評級類主權債為主，具備 AAA 級的國際信用評等，有助於降低信用風險。

野村投信表示，根據ICE截至3月31日資料， ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數有效殖利率約5.45%，在當前全球主要公債市場中仍具吸引力。另一方面，長天期債券對利率變動的敏感度較高，若未來澳洲經濟動能進一步放緩，或能源價格對通膨的衝擊逐步被消化，市場利率預期一旦轉向溫和，長天期公債往往具備相對較佳的價格彈性。此外，在地緣政治風險升溫、市場波動加劇的情境下，高品質公債資產亦能在整體資產配置中發揮分散風險與穩定波動的功能。

劉璁霖表示，澳洲家庭支出成長的邊際放緩，反映高利率政策的累積影響正逐步顯現。雖然通膨仍受能源價格與外部衝擊影響，短期內存在不確定性，但利率的高點已逐漸進入市場視野。對於希望在控制波動風險的同時，兼顧中長期收益潛力的投資人而言，分批布局澳洲債券市場，特別是具備長天期與高信用評等特性的主權債券資產，或有助於在多變的總體環境中取得戰略的配置效果。

2月澳洲家庭支出細項月增率。(資料來源：澳洲統計局，野村投信整理；2026/4/7)
2月澳洲家庭支出細項月增率。(資料來源：澳洲統計局，野村投信整理；2026/4/7)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

澳洲 ETF ABS

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