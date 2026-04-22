聯發科強力反彈 這幾檔ETF成分股含「發哥」漲聲響起

千金股聯發科（2454）繼21日突破2,000元，今天持續發威，收在漲停價2,295元。強勢表現帶動八檔含聯發科的百億市值型ETF跟著進補，4月以來全面繳出雙位數報酬，其中凱基台灣TOP50（009816）、元大臺灣ESG永續（00850）、群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣領袖50（00922），以及永豐台灣ESG（00888）等五檔更上漲兩成以上。

聯發科4月初落底後股價展開一波強力反彈，成分股含「發哥」的大型市值型ETF也跟著進補，總計4月以來8檔ETF報酬全數從17%起跳，其中七檔打敗同期間大盤表現。法人表示，Google最新一代TPU問世在即，市場預期聯發科作為台廠供應鏈之一，將能吃到商機大餅，近期聯發科股價反映受惠強勢表態，帶動「含聯發科」ETF表現亮眼。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，近期台股呈現百花齊放，台股不再是一個人的武林，市場關注焦點已從AI先進製程擴散到相關先進封測、ASIC晶片設計服務等伺服器產業鏈。除了資金熱度，台股基本面也具強勁支撐，拜AI需求持續暢旺之賜，資通訊與電子零組件出口同步創高，台股3月出口額突破800億美元大關，創下單月歷史新高。

展望後市，凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，AI需求可望持續突破台股傳統淡旺季規律，支撐台灣出口續站高檔，成為支撐台股續航的核心動能。看好台股後市，不配息市值型ETF，將成分股股利直接回到淨值上，減少將股息再投資ETF的摩擦成本，將是把握台股黃金十年的極佳方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。