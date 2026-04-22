快訊

吳卓源認了！被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

被李貞秀私訊索討金錢、要求「錢要乾淨」？陳清龍回應了

為兩國對話鋪路...伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科強力反彈 這幾檔ETF成分股含「發哥」漲聲響起

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
聯發科。記者吳康瑋／攝影
聯發科。記者吳康瑋／攝影

千金股聯發科（2454）繼21日突破2,000元，今天持續發威，收在漲停價2,295元。強勢表現帶動八檔含聯發科的百億市值型ETF跟著進補，4月以來全面繳出雙位數報酬，其中凱基台灣TOP50（009816）、元大臺灣ESG永續（00850）、群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣領袖50（00922），以及永豐台灣ESG（00888）等五檔更上漲兩成以上。

聯發科4月初落底後股價展開一波強力反彈，成分股含「發哥」的大型市值型ETF也跟著進補，總計4月以來8檔ETF報酬全數從17%起跳，其中七檔打敗同期間大盤表現。法人表示，Google最新一代TPU問世在即，市場預期聯發科作為台廠供應鏈之一，將能吃到商機大餅，近期聯發科股價反映受惠強勢表態，帶動「含聯發科」ETF表現亮眼。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，近期台股呈現百花齊放，台股不再是一個人的武林，市場關注焦點已從AI先進製程擴散到相關先進封測、ASIC晶片設計服務等伺服器產業鏈。除了資金熱度，台股基本面也具強勁支撐，拜AI需求持續暢旺之賜，資通訊與電子零組件出口同步創高，台股3月出口額突破800億美元大關，創下單月歷史新高。

展望後市，凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，AI需求可望持續突破台股傳統淡旺季規律，支撐台灣出口續站高檔，成為支撐台股續航的核心動能。看好台股後市，不配息市值型ETF，將成分股股利直接回到淨值上，減少將股息再投資ETF的摩擦成本，將是把握台股黃金十年的極佳方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 元大 市值型 聯發科 凱基

延伸閱讀

台達電、聯發科漲破2000元 加權櫃買指數同創高、台股ETF漲幅勝大盤

高股息ETF 兩頭賺

誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

台股ETF 4月以來飆漲悍將前十強 漲幅全都超越大盤

相關新聞

挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

統一投信新推的主動式ETF「00403A」熱度驟升，募資首日詢問量激增使券商系統一度塞車。該產品聚焦台股前50大企業，並受「00981A」年初漲幅激勵，市場反應熱烈，但部份投資者仍持保守態度，警惕過去ETF熱潮的風險。

台股叩3萬8大關！聯發科領軍狂飆 00891、009802、00927「高發量」卡位IC設計大吃補

台股加權指數今（22日）在聯發科領軍持續大漲下，盤中續創歷史新高，更首度達陣38000點大關；櫃買指數漲幅逾1.5%，持續創高且漲幅優於加權指數，顯示資金在權值股攻高的同時，也持續向具題材與彈性的上櫃族群擴散，帶動台股原型ETF表現續強。

00981A規模破1800億！網憂「長太大拖累績效」內行點破3大致命傷

主動型ETF「00981A」規模已突破1800億，網友憂慮資金龐大可能影響未來績效。主要問題包括胃納量與滑價、法規限制，以及投資集中在大型權值股，導致操作效率下降。部分專家認為仍有短期操作優勢。

00981A有人也在等大跌嗎？一路狂噴上車機會都不給…棒棒提醒：曾單日暴跌7.18％

主動統一台股增長（00981A）股價突破26元，連漲六日，漲幅接近15%。然而，歷史數據顯示該股曾單日暴跌7.18%，投資者需謹慎應對，耐心等待更佳進場機會。

聯發科強力反彈 這幾檔ETF成分股含「發哥」漲聲響起

千金股聯發科（2454）繼21日突破2,000元，今天持續發威，收在漲停價2,295元。強勢表現帶動八檔含聯發科的百億市值型ETF跟著進補，4月以來全面繳出雙位數報酬，其中凱基台灣TOP50（009816）、元大臺灣ESG永續（00850）、群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣領袖50（00922），以及永豐台灣ESG（00888）等五檔更上漲兩成以上。

打開另一扇大門 證交所：透過上市連結式ETF投資日本股市與不動產市場

隨著全球資本市場往來日益緊密，投資人參與海外市場的方式也更加多元。除直接透過複委託布局海外股票與ETF之外，連結式ETF（Feeder ETF）的出現，正為臺灣投資人打開另一扇參與國際市場的大門。所謂連結式ETF，是指基金主要投資於海外單一特定ETF，而非直接投資於指數成分股。透過這樣的架構，投資人無須自行赴海外市場交易，即可藉由台灣市場掛牌的商品，以熟悉的交易方式，參與海外ETF的投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。