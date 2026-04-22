快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

聯合新聞網／ 綜合報導
統一投信主打升級版市值型的主動式ETF00403A以10元開募即引發申購熱潮，甚至一度塞爆券商智能客服。圖／本報資料照片
統一投信主打升級版市值型的主動式ETF00403A以10元開募即引發申購熱潮，甚至一度塞爆券商智能客服。圖／本報資料照片

主動式ETF熱度持續升溫，統一投信新推的季配息產品統一台股升級50（00403A），22日正式開募後，市場反應相當熱烈，連協銷券商國泰證券的智能客服「阿發」都一度被問到塞車。只是從討論區反應來看，投資人一方面關注這波主動式ETF熱潮，另一方面也對是否又出現「一窩蜂申購」保持警戒，整體氣氛偏熱，但不算一面倒追捧。

根據報導，00403A自4月22日起至24日展開募集，發行價為10元。由於姊妹產品主動統一台股增長（00981A）今年以來漲幅達60.56%，不少投資人這次轉向申購同樣由統一投信推出的00403A，也讓國泰證券智能客服系統「阿發」在首日早盤就出現大量排隊情況。國泰證券表示，因市場短時間申請量增加，系統啟動排隊機制以確保交易穩定，目前申購功能均可正常運作。

00403A與傳統市值型ETF不同，主打「精英50加150」雙層選股架構，核心配置鎖定台股市值前50大企業，並將選股範圍延伸至市值第51至200大的中大型股，由經理人主動汰除基本面轉弱標的，同時布局具備擠進前50大潛力的個股；產品特色之一，是成分股中台積電比重最高可到30%，整體配置聚焦半導體與AI供應鏈。

對於00403A，有一派網友認為，這波主動式ETF熱潮並非毫無來由，而是建立在前一檔產品已有成績的基礎上。像是「這次這檔和00940不一樣...（繼續搶」、「有成績才會紅啊」、「其實想買00981A又想買0050的買這個滿適合的 中間值」、「這支選股方式如果上市要爛 你們持股也好不到哪去了」；也有人認為，不需要因為市場熱度高，就直接把它和過去爭議產品畫上等號，例如「會說00940的很明顯根本沒有看選股邏輯就在嘴」、「主動式沒有錯 錯在股選錯 看看00940成分股現在如何」。

但另一派網友則明顯較為保守，甚至直接聯想到過去ETF開募熱潮帶來的高檔風險。像是「丸子 似曾相似」、「00940的既視感ww」、「完蛋，有00940即視感，這關我pass」、「勿忘00940」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00403A統一台股升級50 00940元大臺灣價值高息 ETF

延伸閱讀

年化配息率狂飆14％！00905配息「不吃老本」…超狂2天光速填息

00981A有人也在等大跌嗎？一路狂噴上車機會都不給…棒棒提醒：曾單日暴跌7.18％

台股站穩3萬7、高檔要獲利了結？小車：抱緊台積電、0050...但南亞逐步賣

00981A規模破1800億！網憂「長太大拖累績效」內行點破3大致命傷

相關新聞

挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

統一投信新推的主動式ETF「00403A」熱度驟升，募資首日詢問量激增使券商系統一度塞車。該產品聚焦台股前50大企業，並受「00981A」年初漲幅激勵，市場反應熱烈，但部份投資者仍持保守態度，警惕過去ETF熱潮的風險。

台股叩3萬8大關！聯發科領軍狂飆 00891、009802、00927「高發量」卡位IC設計大吃補

台股加權指數今（22日）在聯發科領軍持續大漲下，盤中續創歷史新高，更首度達陣38000點大關；櫃買指數漲幅逾1.5%，持續創高且漲幅優於加權指數，顯示資金在權值股攻高的同時，也持續向具題材與彈性的上櫃族群擴散，帶動台股原型ETF表現續強。

00981A規模破1800億！網憂「長太大拖累績效」內行點破3大致命傷

主動型ETF「00981A」規模已突破1800億，網友憂慮資金龐大可能影響未來績效。主要問題包括胃納量與滑價、法規限制，以及投資集中在大型權值股，導致操作效率下降。部分專家認為仍有短期操作優勢。

00981A有人也在等大跌嗎？一路狂噴上車機會都不給…棒棒提醒：曾單日暴跌7.18％

主動統一台股增長（00981A）股價突破26元，連漲六日，漲幅接近15%。然而，歷史數據顯示該股曾單日暴跌7.18%，投資者需謹慎應對，耐心等待更佳進場機會。

00984B配息加碼0.082元！年化配息率衝6％…老牛：高檔震盪必備豪華避震器

大華優利美A債15（00984B）配息加碼至0.082元，年化配息率達6%。在債券市場普遍退燒的同時，該檔債券受益人數今年逆勢暴增超過200%，成為高評級債的投資新寵。

年化配息率狂飆14％！00905配息「不吃老本」…超狂2天光速填息

FT臺灣Smart ETF（00905）4月20日配息0.6元，年化配息率高達14%，此次配息來源為資本利得，未侵蝕基金淨值。台股在此消息助推下，短短兩天內成功填息，並創下新高，顯示出市場強勁反彈動能。基金經理人警惕潛在風險，建議投資人謹慎佈局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。