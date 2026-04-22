挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

主動式ETF熱度持續升溫，統一投信新推的季配息產品統一台股升級50（00403A），22日正式開募後，市場反應相當熱烈，連協銷券商國泰證券的智能客服「阿發」都一度被問到塞車。只是從討論區反應來看，投資人一方面關注這波主動式ETF熱潮，另一方面也對是否又出現「一窩蜂申購」保持警戒，整體氣氛偏熱，但不算一面倒追捧。

根據報導，00403A自4月22日起至24日展開募集，發行價為10元。由於姊妹產品主動統一台股增長（00981A）今年以來漲幅達60.56%，不少投資人這次轉向申購同樣由統一投信推出的00403A，也讓國泰證券智能客服系統「阿發」在首日早盤就出現大量排隊情況。國泰證券表示，因市場短時間申請量增加，系統啟動排隊機制以確保交易穩定，目前申購功能均可正常運作。

00403A與傳統市值型ETF不同，主打「精英50加150」雙層選股架構，核心配置鎖定台股市值前50大企業，並將選股範圍延伸至市值第51至200大的中大型股，由經理人主動汰除基本面轉弱標的，同時布局具備擠進前50大潛力的個股；產品特色之一，是成分股中台積電比重最高可到30%，整體配置聚焦半導體與AI供應鏈。

對於00403A，有一派網友認為，這波主動式ETF熱潮並非毫無來由，而是建立在前一檔產品已有成績的基礎上。像是「這次這檔和00940不一樣...（繼續搶」、「有成績才會紅啊」、「其實想買00981A又想買0050的買這個滿適合的 中間值」、「這支選股方式如果上市要爛 你們持股也好不到哪去了」；也有人認為，不需要因為市場熱度高，就直接把它和過去爭議產品畫上等號，例如「會說00940的很明顯根本沒有看選股邏輯就在嘴」、「主動式沒有錯 錯在股選錯 看看00940成分股現在如何」。

但另一派網友則明顯較為保守，甚至直接聯想到過去ETF開募熱潮帶來的高檔風險。像是「丸子 似曾相似」、「00940的既視感ww」、「完蛋，有00940即視感，這關我pass」、「勿忘00940」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。