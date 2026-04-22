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台股叩3萬8大關！聯發科領軍狂飆 00891、009802、00927「高發量」卡位IC設計大吃補

聯合新聞網／ 綜合報導
台股加權指數今（22日）在聯發科領軍持續大漲下，盤中續創歷史新高，更首度達陣38000點大關。記者余承翰／攝影 余承翰
台股加權指數今（22日）在聯發科領軍持續大漲下，盤中續創歷史新高，更首度達陣38000點大關。記者余承翰／攝影 余承翰

台股加權指數今（22日）在聯發科領軍持續大漲下，盤中續創歷史新高，更首度達陣38000點大關；櫃買指數漲幅逾1.5%，持續創高且漲幅優於加權指數，顯示資金在權值股攻高的同時，也持續向具題材與彈性的上櫃族群擴散，帶動台股原型ETF表現續強。

觀察今日台股原型ETF表現，含發量達15.88%的富邦旗艦50（009802）盤中漲逾2%，含發量11.32%的群益半導體收益（00927）漲逾3%，另外包含台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、中信關鍵半導體（00891）等，含發量約在10%上下，漲幅也介於1%至1.5%之間。

中國信託投信指出，聯發科昨日亮燈漲停，今日盤中持續飆漲，帶動IC設計、ASIC及相關供應鏈人氣續旺。當行情由權值股加速推動、甚至出現漲停時，被動ETF因持股與權重配置更貼近指數，更容易完整反映權值股對淨值的貢獻，單日表現不一定會輸給主動式台股ETF。

00891經理人張圭慧表示，00891前十大成分股包括台積電、聯發科、日月光投控、健策、信驊、旺矽、聯電、創意、力旺、穎崴等，涵蓋晶圓代工、IC設計、封測與測試介面等關鍵環節。

今日受聯發科、台積電等權值股的帶動，也讓這類半導體核心配置更能反映指數上攻。

至於中信上櫃ESG30（00928）前十大成分股包括台燿、聯亞、元太、旺矽、信驊、群聯、聖暉、力旺、宜鼎、穩懋等，雖然並未持有上市權值龍頭股，但因布局貼近光通訊、測試介面、儲存、廠務工程等上櫃熱門題材，可望在櫃買續強格局下，提供更高的成長彈性，今日漲幅也逾2%，近12個交易日漲幅近3成5，在所有台股原型ETF中遙遙領先。

面對指數屢創新高，張圭慧建議投資人可透過台股ETF分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若AI算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 00891中信關鍵半導體 00927群益台灣半導體收益ETF 009802富邦旗艦50

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