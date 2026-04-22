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00981A規模破1800億！網憂「長太大拖累績效」內行點破3大致命傷

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A規模突破1800億元引發績效隱憂，PTT網友點出滑價、法規限制與大鱷狙擊等三大風險，擔憂最終將淪為類0050。記者陳正興／攝影
00981A規模突破1800億元引發績效隱憂，PTT網友點出滑價、法規限制與大鱷狙擊等三大風險，擔憂最終將淪為類0050。記者陳正興／攝影

近期台股市場討論度最高的話題之一，絕對是主動型ETF的爆發式成長，其中主動統一台股增長（00981A）的規模已破1800多億。

驚人的吸金速度在PTT股板引發熱烈討論，有網友發文提問主動式ETF規模變大是否會影響績效，好奇00981A現在這樣的體量到底算不算太大，會不會反而拖累未來的獲利表現？

許多股民一針見血地指出，資金龐大最直接面臨的就是胃納量與滑價問題。當基金經理人手握千億資金，如果跑去買中小型飆股，可能隨便砸個幾十億就把股價買到連續漲停，賣出的時候又會因為拋售量太大把股價砸成跌停；鄉民直言這種情況就是被自己買到漲、賣到跌，龐大的資金進出會造成巨量價格波動，不僅進出困難，操作效率也會大幅降低。

另一個致命傷則是法規與內規的限制，這也是最多網友點出的關鍵。現行規範下，主動型ETF持有一檔個股的比例不能超過基金淨值的10%，且持有單一公司比例過高也會有變大股東的法規疑慮。

代表當00981A規模越來越龐大時，經理人根本買不了那麼多中小型股，滿手現金沒地方花的情況下，最後只能被迫去買台積電或聯發科這類容納量夠大的超大權值股，導致成分股越來越像元大台灣50（0050）。

部分網友雖然未必看衰主動型ETF，但也認為資金過大容易成為大鱷狙擊的目標。像是有人說「量大買了自己堆高股價，賣的時候賣很多股價又會下跌」、「會被自己買到漲賣到跌，效率一定變低的」。甚至有網友點出套利風險，認為「買賣策略寫出來就容易被吃豆腐啊」、「體量大到一個程度遇到隔日沖或其它大鱷魚狙擊，人家跟著進去狂拉兩根，然後在你還想收的時候就直接倒貨灌破」。

更多網友則把焦點放在選股受限的現實面，質疑資金龐大最後只能回歸大型權值股。有人直言「台股市值大的也就那些，到最後就變成類0050」、「買不了中小型股票，只能買大型股績效不就趨近於大盤」。不過也有老手緩頰，指出00981A核心持股多為高價AI績優股，表示「你看981的進出，她不太會被吃豆腐，因為她70%的核心持股都是千元AI績優股，那些很少沖沖樂的人」，認為短期內仍具備操作優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 規模 ETF 主動式

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