台股站穩3萬7、高檔要獲利了結？小車：抱緊台積電、0050...但南亞逐步賣

＊原文時間4月21日。

我的存股故事71：股市又創新高 到底該不該獲利了結?

台股走過三月底31705.9的低谷，大盤指數一路向上狂飆，不僅爬回了2月的35000點，更在4月20日盤中一度創下37344.5新高紀錄。

下跌時能戰勝心理恐懼持續買進，甚至逢低加碼，相信走過2022年全年緩跌的朋友都可以做得不錯。然而遇到連續上漲，指數新高紀錄不斷創新，看著資產與日增長，能不能hold住不賣，這也許是另一種考驗的開端。

最近有粉絲朋友問我大盤一路飆漲，是否應該要賣一些獲利了結，等價格回跌時再買回呢？我的做法是：成長股不賣，景氣循環股可以。

成長股不賣

例如晶圓製造技術領先全球的台積電，或是台股大盤ETF，小車將其視為成長標的。雖然短期會有上下震盪，但長期趨勢穩定向上，且價格是ㄧ去不復返的。

這類股票我不會考慮大量獲利了結，因為成長股就跟好房子一樣，即便價格上漲能獲利了結一筆錢，但賣出去就有買不回來、要用更貴的價錢買回的風險。

因此，與其一直頻繁上下車，不如直接待在車內，靜靜享受資產成長的喜悅即可。若真的覺得心癢癢不賣難受的話，可以在標的創新高時小賣一點零股做紀念。

景氣循環股可以

小車持有的南亞，就是標準「三年不開張，開張吃三年」的景氣循環股，2018年股價高峰為88.4元，2020年最低跌落47.2元；後於2022年再爬至 94元，但2025年跌至26.25元新低。直到今年又重回高峰，甚至創下96.5元的新紀錄。

綜觀這8年的變化，雖然每次景氣高點價格都突破新高，但突破前高的價差十分有限，僅各約6元、2元的成長。反而是景氣低迷時的跌幅與持續時間，跟成長股相比，更是有過之而無不及，十分考驗持有者耐心。

因此小車會趁此次攀升，逐步獲利了結南亞。

所以努力hold住吧！有些寶貝不能賣的。

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