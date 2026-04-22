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打開另一扇大門 證交所：透過上市連結式ETF投資日本股市與不動產市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

隨著全球資本市場往來日益緊密，投資人參與海外市場的方式也更加多元。除直接透過複委託布局海外股票與ETF之外，連結式ETF（Feeder ETF）的出現，正為臺灣投資人打開另一扇參與國際市場的大門。所謂連結式ETF，是指基金主要投資於海外單一特定ETF，而非直接投資於指數成分股。透過這樣的架構，投資人無須自行赴海外市場交易，即可藉由台灣市場掛牌的商品，以熟悉的交易方式，參與海外ETF的投資機會。

目前台灣已上市兩檔台日連結式ETF，分別聚焦於日本股票市場與日本不動產市場，為投資人提供布局日本資產的不同切入角度，也讓投資日本不再只有傳統管道可選。

其中，野村投信發行的野村日本東證ETF（009812），連結日本野村資產管理公司發行、於東京證券交易所上市的NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金（東京證券交易所證券代碼：1306.JP），其追蹤的東證股價總報酬指數（TOPIX Total ReturnIndex）為日本東京證券交易所之股票市場指數，涵蓋日本主要上市公司，是反映日本股市整體表現的重要指標。透過單一商品，投資人即可有效掌握日本具代表性企業的整體表現，參與近年日股市場備受關注的投資契機。

另一檔則為國泰投信發行的國泰大和日本不動產收息ETF（009817），連結日本大和資產管理公司發行、於東京證券交易所上市的iFreeETF東証REIT指數（東京證券交易所證券代碼：1488.JP）。該商品聚焦於日本不動產投資信託市場，為全台首檔以日本REITs為投資標的ETF，提供台灣投資人開啟參與日本不動產市場的新管道。相較於股票，日本REITs具備收益來源相對明確、波動表現相對平穩等特性，為投資人提供兼顧收益需求與分散配置的新選項。

台日連結式ETF的推出，展現出跨境商品發展的更多可能，也讓投資人在面對全球市場時，擁有更靈活、更多元的布局工具。未來，隨著台日資本市場交流持續深化，連結式ETF可望為投資人帶來更多投資新選擇，也為市場注入更多創新與活力。更多相關資訊，歡迎至本公司「e添富」網站「跨境ETF專區」查詢(https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune-cross-border/index)。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本市場 日本 ETF

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