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00981A有人也在等大跌嗎？一路狂噴上車機會都不給…棒棒提醒：曾單日暴跌7.18％

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00981A近期連6漲飆破26元讓想撿便宜的股民直呼錯失上車機會，但棒棒翻出過往單日暴跌7.18%的紀錄，提醒投資人追高前須冷靜評估回檔風險。圖／本報資料照片
00981A近期連6漲飆破26元讓想撿便宜的股民直呼錯失上車機會，但棒棒翻出過往單日暴跌7.18%的紀錄，提醒投資人追高前須冷靜評估回檔風險。圖／本報資料照片

＊原文發文時間為4月21日

有人跟我一樣每天都在等主動統一台股增長（00981A）大跌嗎？

00981A股價突破26元，今日收盤為26.4，成交量明顯放大。目前是「連6漲」的紀錄，短線漲幅逼近15%。

這樣的結果實在是太驚嚇了，原本想說應該來個回檔，再進去撿個便宜，沒想到連上車的機會都沒有，竟然一路飆高、也讓人一路膽戰心驚。

主動型操作的優勢在這一波漲勢中展露無遺，目前價位已經站穩2字頭，若市場情緒持續過熱，短期內要看到1開頭的機會可能越來越低。

不過，雖然現在氣勢如虹，還是要冷靜提醒想補票的朋友，這檔標的雖然強，但過去也不是沒有大震盪的時候。

回頭翻一下歷史數據，曾出現過單日暴跌-7.18％的紀錄（2026/3/9），這數據告訴我們，強勢股的回檔通常「快又狠」。

棒友們，你會選擇在此時追高，還是耐心等這種「特價時段」再加碼呢？

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 成交量 ETF 主動式

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