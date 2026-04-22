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00984B配息加碼0.082元！年化配息率衝6％…老牛：高檔震盪必備豪華避震器

聯合新聞網／ 股海老牛
台美股市頻創新高引發居高思危，達人老牛推薦年化配息率約6%的00984B作為投資避震器，其受益人數更在債券退燒潮中逆勢暴增逾200%。（記者曾學仁／攝影）
台美股市頻創新高引發居高思危，達人老牛推薦年化配息率約6%的00984B作為投資避震器，其受益人數更在債券退燒潮中逆勢暴增逾200%。（記者曾學仁／攝影）

股強債弱？必備A級避震器！

台美股衝上歷史新高，夥伴們越怕一個急轉彎把獲利吐回去。債券不一定賺更多，但常常能幫你「少受傷」。為什麼這檔「A級債券」受益人數，今年卻逆勢暴增超過200%？

最近荷姆茲海峽全面開放後，台美股一路往新高前進；不過看著大盤頻創新高，聯準會（Fed）的降息態度卻像「擠牙膏」，搞得市場情緒像在洗三溫暖。資金很現實，看到AI科技股香，很多人就把債券「斷捨離」去追飆股，導致今年一堆債券ETF都在失血。

從數據來看也很有感，今年不少同樣是 A 級以上的投資等級債，受益人數其實都在下滑，像是凱基A級公司債（00950B）、永豐ESG銀行債15+（00958B）、國泰10Y+金融債（00933B），大多呈現約-10%到-17%的減幅，市場資金確實明顯流出。

但有趣的是，在這一片「債券退燒潮」中，卻有一檔是逆勢成長，顯得特別醒目。

防禦力點滿

這時一定有人問：「老牛啊，股市這麼會跑，幹嘛還要死守債券？」

大家記性別這麼差，回想今年 3 月市場被轟得七葷八素時，股市劇烈顛簸，反而是高評級債券跳出來充當避震器，跌幅與波動遠小於大盤！老牛常說，投資就像開車，股票是油門，帶你享受速度與激情；債券是煞車和避震系統。整台車只有油門沒煞車，遇到Ａ型大轉彎時心臟受得了嗎？

但就在3月股市劇烈顛簸的時候，債券市場卻展現出「豪華避震器」的絕佳效果。特別是高評級債券不僅表現出傑出的抗跌能力，在某些波動劇烈的區間段，其穩健的表現甚至是勝過大盤的。

優利再篩選

既然避震器得裝，茫茫債海怎麼挑？老牛私藏秘訣：找自帶「優息＋優利」的標的。不只是挑發行公司穩的，還要選票面利率高！透過權重調整把利息極大化，讓我們的配息收入「高人一等」。

說到這，老牛最近翻籌碼，發現一個「異類」。在大家狂賣債券時，之前分享過的大華優利美A債15（00984B） 今年以來的受益人數竟然逆勢暴增超過 200%！

事出反常必有妖！原來它主打美國「A級」高評級公司債，等於幫投資組合穿上防彈背心，遇上黑天鵝也不怕。而且它套用了老牛剛說的「優息篩選」，只挑池子裡票面利率排名前 20% 的資優生。

根據最新公告，00984B這次配息 0.082 元，比起上一次還微幅「加薪」！用現在親民的股價推算，年化配息率大約落在 6% 上下。老實說，在A級投資等級債的圈子裡，這數字算是相當「能打」了。

順帶一提，這一檔最新的除息日落在 5/4，有在做現金流配置的夥伴，可以稍微留意一下時間點。

高處不勝寒，與其單戀股市一枝花卻每天提心吊膽，不如用小錢配備優質避震器（如：00984B），市場震盪安穩領息，等未來利率政策風向確定，說不定還有機會賺價差。

◎感謝 股海老牛 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00950B凱基A級公司債 00984B大華優利美A債15 00933B國泰10Y+金融債ETF 00958永豐ESG銀行債15+

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