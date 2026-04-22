年化配息率狂飆14％！00905配息「不吃老本」…超狂2天光速填息

FT臺灣Smart ETF（00905）於4月20日完成除息，每單位配發0.6元，以除息前股價22.21元計算，年化配息率高達約14%。值得注意的是，此次配息來源多為資本利得，非侵蝕基金淨值的「吃老本」式配息。00905在台股強勢多頭帶動下，今日盤中最高觸及22.38元，僅花費短短兩個交易日即順利完成填息，展現強悍的填息動能。

儘管美股週二因中東局勢僵局及聯準會官員偏鷹發言而三大指數全面收黑，台股週三早盤卻完全不受影響，跳空大漲逾兩百點，盤中最高一舉觸及38,041.60點，正式叩關三萬八千點整數大關，再度刷新歷史天價，台股與美股走勢的強烈脫鉤成為全球金融市場焦點。

針對台股逆勢走強的機會，00905基金經理人王紹宇指出，台灣三月外銷訂單高達911億美元、年增71.79%遠超預期，印證了AI需求強勁不減。他特別強調，這一輪AI行情已從台積電擴散至PCB、散熱、光通訊及網通等次產業，形成「多產業擴散反彈」的結構性格局。在百花齊放的盤勢下，資金輪動加速，投資機會不再侷限於單一權值股，廣泛佈局多產業反彈的標的反而更具獲利空間。

然而，在把握機會的同時，王紹宇也提醒投資人留意潛在風險。目前市場瀰漫著忽略壞消息的「TACO」氛圍，推升了整體估值，但隨著指數頻創新高，追高籌碼持續累積，大盤上行力道已出現微幅放緩跡象。未來最值得警惕的變數，在於中東戰事若進一步衝擊長期油價，將牽動僵固性通膨與美債利率走勢，進而深刻影響金融市場定價與企業獲利，投資人佈局時切勿掉以輕心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。