快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

00919第12次除息僅花25天強勢填息…年化配息率飆13％！息利雙收逾130萬股民嗨翻

聯合新聞網／ 綜合報導
00919僅花25天即強勢完成第12次填息，不僅創下年化配息率13%佳績，更透過提高大型股與金融股比重來降低波動。圖／聯合報系資料庫
00919僅花25天即強勢完成第12次填息，不僅創下年化配息率13%佳績，更透過提高大型股與金融股比重來降低波動。圖／聯合報系資料庫

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第12次除息填息了！統計本次填息天數25天就填息年化配息率13%。

今在大盤大漲帶動下，00919一早以23.72元開出後，隨即穩定上揚至23.91元完成盤中填息，也讓參與第12次填息的1306972位投資人息利雙收。

ETF理財達人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。

全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

市場法人表示，雖然台股高息ETF在台股多頭氣氛熱絡下績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資的好投資工具。

據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續12季維持年化配息率10%以上，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 填息

延伸閱讀

00935被動型ETF惦惦賺贏00981A、00991A！股添樂破解主被動ETF迷思：這時期易落後

錯過00981A暴漲沒關係！00403A挾50加150雙層選股…王牌操盤手瞄準上游半導體

AI發威！台灣GDP逆勢狂飆7.22％…00400A掛牌不到兩周規模衝破150億

0050又創新高！持有15張PR92贏過255萬人 知美：定期定額是懼高症唯一解

相關新聞

00919第12次除息僅花25天強勢填息…年化配息率飆13％！息利雙收逾130萬股民嗨翻

00919高息ETF第12次除息後，僅花25天即成功填息，年化配息率達13%。此舉吸引了超過130萬投資人參與，並在大盤上漲的背景下，贏得雙重收益，穩健投資者可考慮繼續持有。

0050又創新高！持有15張PR92贏過255萬人 知美：定期定額是懼高症唯一解

台股市場在2026年4月迎來劇烈波動，市值型ETF指標元大台灣50（0050）在美伊暫時停戰的消息激勵下，短短數日內從71元甜甜價反彈，成功漲破83元大關再創新高。知名財經YouTube頻道「知美MoneyTalk」於最新影音中，針對目前的市場亂象提出深度觀察。知美指出，現在的市場並非長期循環，而是短期消息不斷交織，投資新手與其在暴漲暴跌中恐慌，不如透過定期定額養成正確的理財習慣。

AI發威！台灣GDP逆勢狂飆7.22％…00400A掛牌不到兩周規模衝破150億

台灣經濟展現韌性，GDP預估成長率上修至7.22%。受惠於AI技術發展及強勁出口，00400A在掛牌兩周內規模突破150億元，成為投資熱點，吸引關注台股未來成長潛力。

錯過00981A暴漲沒關係！00403A挾50加150雙層選股…王牌操盤手瞄準上游半導體

主動式ETF新兵00403A今日開放募集，發行價10元，吸引市場關注。該檔ETF專注台股前50大與中大型股，並強調半導體與AI供應鏈，單一持股上限30%提升其操作彈性。

00981A與00403A怎麼挑？統一主動ETF雙將對決…進攻與穩健差異一次看

隨著市場波動增大，主動式ETF受到投資者關注。00981A以科技成長為重點，追求高報酬；而00403A則專注大型股，提供穩健的資產配置，適合長期持有。選擇取決於個人風險偏好。

00935被動型ETF惦惦賺贏00981A、00991A！股添樂破解主被動ETF迷思：這時期易落後

主動型ETF近期表現強勁，多檔創新高，但被動型ETF如野村臺灣新科技50（00935）也不遑多讓，跑贏多數主動型ETF。專家建議，當市場風格明確時適合投資主動型，風格不明確時則應轉向被動型ETF，維持8:2的配置比例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。