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AI發威！台灣GDP逆勢狂飆7.22％…00400A掛牌不到兩周規模衝破150億

聯合新聞網／ 綜合報導
受惠AI需求帶動台灣經濟成長率大幅上修至7.22%，主打動能策略與月配息的00400A精準鎖定科技成長標的，掛牌不到兩周規模即強勢突破150億元。記者余承翰／攝影
受惠AI需求帶動台灣經濟成長率大幅上修至7.22%，主打動能策略與月配息的00400A精準鎖定科技成長標的，掛牌不到兩周規模即強勢突破150億元。記者余承翰／攝影

美伊戰事延燒逾月，全球政經局勢動盪，主要國際機構近期紛紛下修全球及多數國家的經濟成長預期，然而台灣卻在動盪中展現極強的韌性，成為少數逆勢上修的國家，中華經濟研究院表示，受惠於AI人工智慧技術的蓬勃發展與強勁需求，今年第一季出口表現遠超市場預期，成功啟動亮麗的成長動能，因此大幅上修全年經濟成長率預估至7.22％，相較於1月預測調升逾3%，使台灣在全球經濟放緩的走勢中脫穎而出。

00400A掛牌不到兩周規模衝破150億

在台股基本面具備強勁支撐下，主動國泰動能高息（00400A）在4/9掛牌後，不到兩周規模成長83.79%，突破150億元（截至4/21），已逐漸成為投資人追逐台股成長趨勢、掌握台股黃金成長期的核心工具的好選擇。

台積電A14製程將亮相 AI商業化挹注科技供應鏈長線動能

00400A經理人梁恩溢表示，台積電年度技術論壇將於美西時間22日在美國加州正式登場，更成為市場聚焦半導體新紀元的關鍵，市場預期台積電A14（1.4奈米）製程將首度亮相，並預計於2029年量產，憑藉 NanoFlex Pro 達成效能與省電的完美平衡，搭配晶圓薄化與 ALD 等關鍵工法，台積電再次定義了全球半導體的下一代標準。

隨AI應用逐步從概念驗證進入商業化階段，並開始反映於企業營收與財報表現，台股科技產業鏈有望持續受惠，相關族群中長期成長動能仍具備高度想像空間與長線投資價值。

00400A基金經理人梁恩溢補充，除了企業界的研發實力，政府政策亦為台灣AI產業發展的重要支撐。在全球AI競爭與數位轉型加速的趨勢下，政府積極推動「AI新十大建設」，目前已逐步展現階段性成果，正持續推動AI應用從科技產業擴展至國家安全及民生領域，帶動整體數位轉型進程。

梁恩溢指出，政策面的長期投入不僅有助於建立穩定的研發與應用環境，也進一步強化台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

鎖定高爆發力標的＋月配息 00400A兼顧資產增值與現金流

00400A基金經理人梁恩溢提到，因應當前市場環境，00400A展現了獨特的投資優勢，產品設計核心在於透過主動式的動能策略，同時為投資人捕捉「成長」與「收益」雙重價值。

在科技巨頭技術突破與國家政策利多的加持下，00400A鎖定具備高爆發力的成長標的，有望能精準掌握市場熱點，並結合月配息機制，力求在資產增值之外，有望為投資人打造現金流。

成功吸引在動盪局勢中尋求資產增長，同時希望兼顧日常理財需求的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息 月配息 2330台積電 ETF 主動式

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