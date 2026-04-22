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美股反彈科技股領軍 ETF 誰是領頭羊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
3月低點以來，MAG7指數大幅反彈18% 領先S&P500、NASDAQ100指數(資料來源：彭博 統計：2026/03/30-2026/04/20 )
3月低點以來，MAG7指數大幅反彈18% 領先S&P500、NASDAQ100指數(資料來源：彭博 統計：2026/03/30-2026/04/20 )

美伊戰事趨緩，3月底市場修正落底後，觀察包括標普500、那斯達克100、彭博科技七巨頭等美股相關指數這波反彈表現，其中以彭博科技七巨頭指數表現最為強勢，波段反彈至4月20日達18.85%。

全球市場因戰爭風險衝擊，在3月底皆出現大幅回落，但隨戰爭風險鈍化，4月股市回暖，美股全面反彈，其中最受市場矚目的AI霸主輝達（NVIDIA）更是一掃先前的低迷，一度創下連漲11個交易日的紀錄，寫下史上最長連漲紀錄。

在輝達為首的科技七巨頭強勢帶領下，各美股指數中，以彭博科技七巨頭指數反彈最多，累積上漲達到18.85%，那斯達克100指數與標普500指數則分別上漲15.84%和12.07%。

法人表示，在AI趨勢下，科技七巨頭是最具獲利能力的一群企業，在AI基礎建設、平台、應用面上全面占據壟斷地位，成長明確、基本面扎實，是市場避險情緒淡化後，資金回流的首選。

大華美國MAG7+（009815）持股集中於AI時代最具競爭優勢的科技七巨頭，高達七成的比重，是市面上數一數二「高純度AI」ETF，成為這波美股回漲的領頭羊，隨AI預期在今年進入落地商用階段，應用滲透率拉升，009815這類高科技巨頭比重的ETF，更有機會進一步放大報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF NVIDIA 美股

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