0050又創新高！持有15張PR92贏過255萬人 知美：定期定額是懼高症唯一解
＊原影片時間4月16日。
台股市場在2026年4月迎來劇烈波動，市值型ETF指標元大台灣50（0050）在美伊暫時停戰的消息激勵下，短短數日內從71元甜甜價反彈，成功漲破83元大關再創新高。
財經YouTuber知美於最新影音中，針對目前的市場亂象提出深度觀察。知美指出，現在的市場並非長期循環，而是短期消息不斷交織，投資新手與其在暴漲暴跌中恐慌，不如透過定期定額養成正確的理財習慣。
數據真相：持有15張0050即邁入「PR92」階層
知美透過0050截至2026年4月的最新數據分析，目前全台共有約274.5萬名受益人數。
數據顯示，持有不到10張的「奈米戶」高達244萬人，占比超過全體的89%。知美以自身實測為例，從2023年開始連續34個月不間斷定期定額，目前持有19張又185股的0050。
知美分析，只要投資人持股超過15張，就已經贏過全台255萬名受益人，直接站在PR92的領先階層。這反映出雖然0050是家喻戶曉的標的，但多數投資人仍處於少量參與階段。
知美強調，他從剛出社會月投1萬元，到現在30歲薪水穩定後月投4萬元，關鍵不在於市場樂觀或悲觀，而在於「身上有多少閒錢」就投入多少，這種無視股價波動的長期持有，正是含息總報酬率達71.71%的核心密鑰。
主動與被動賽局：經理人策略vs.傻傻跟隨大盤
針對近期主動式ETF績效強勁，引發投資人動搖是否該背棄被動投資，知美也給出中肯建議，他認為「賺到期待的報酬」才是硬道理。
目前知美採取「被動為主、主動為副」的配置，主因是主動式ETF確實展現了追求超額報酬的潛力。
為了驗證策略差異，知美回測2017年至2026年「定期定額台積電」與「定期定額0050」的十年績效。
數據顯示，同樣投入120萬元本金，0050雖然現金股利較多，但台積電的資產終值高達685萬元，比0050多出近300萬元，總報酬率達471.5%。知美認為，與其唱衰新商品，不如研究其選股邏輯，主動式ETF的亮眼表現確實值得長期觀察。
投資心法：不要擔心買在最高點
知美在總結中呼籲，美伊戰爭期間市場情緒極度不穩，這反而更凸顯定期定額的優點。透過持續投入資金，下一次的加碼會自動攤平買在短期高點的風險。
知美坦言，雖然0050股價從分割後的47元一路漲到83元，但從未嫌貴停扣。
「股價不是判斷該不該開始投資的關鍵，正確的習慣才是。」知美建議投資新手，在定期定額的前兩三年內，或許看不到網路上神人級的績效，但只要願意透過時間複利持續累積，絕對能獲得不錯的報酬。
對於PR92的資產階層而言，這場長跑比的是誰能無視恐慌的消息面，將資金穩健地留在市場中直到開花結果。
◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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