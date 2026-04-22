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錯過00981A暴漲沒關係！00403A挾50加150雙層選股…王牌操盤手瞄準上游半導體

聯合新聞網／ 綜合報導
統一投信推出發行價10元的主動式ETF00403A，主打進化版0050雙層選股架構與30%單一個股上限，精準重壓AI半導體龍頭以追求超額報酬。記者許正宏／攝影
統一投信推出發行價10元的主動式ETF00403A，主打進化版0050雙層選股架構與30%單一個股上限，精準重壓AI半導體龍頭以追求超額報酬。記者許正宏／攝影

台股ETF市場迎來新一波戰局，隨著主動式ETF整體規模正式突破2400億元大關，顯示投資人資金正快速從傳統被動追蹤指數，轉向追求超額報酬的主動選股策略。

統一投信繼近期推出表現亮眼的主動統一台股增長（00981A）後，於今日起至24日正式展開第二檔主動式ETFA統一台股升級50（00403）的募集，發行價為親民的10元；該檔新兵未上市先轟動，主要得益於同門師兄00981A掛牌以來的驚人漲幅，讓市場對00403A的進化版市值型定位抱持高度期待。

挾00981A超強氣勢 00403A進化版市值型重磅登場

相較於傳統市值型ETF受限於指數編製規則與固定權重，00403A主打精英50加150的雙層選股架構。

核心配置鎖定台股市值前50大企業，並將選股雷達延伸至市值第51至200大的中大型股作為增強配置，由經理人主動汰除基本面轉弱的龍頭股，同時逢低布局具備擠進前50大潛力的黑馬股。

這種不只選大更要選強的汰弱留強機制，被市場視為升級版的0050，期望透過靈活換股來達到強者恆強的投資效益。

鎖定小台積電們 單一持股30％上限解放爆發力

在產業配置上，00403A高度聚焦於台股最具競爭優勢的半導體與AI供應鏈。有別於00981A偏重電子下游設備與高爆發力的成長股，00403A的投資視角更偏向半導體上游，精準捕捉2025年下半年以來的AI半導體主旋律。

此外，受惠於機制設計，00403A單一個股權重上限可達30%，這意味著經理人能在看好特定大型權值股（如台積電）時進行重壓，避免如同部分傳統ETF因權重限制而稀釋了強勢股帶來的報酬率

王牌經理人操刀 穩中求勝與00981A進攻風格做出區隔

除了選股邏輯的差異，操盤團隊的風格也是投資人關注焦點...

00981A由操作風格積極、擅長挖掘高成長科技股的統一奔騰基金團隊操刀；而00403A則交由操盤統一台灣動力基金的王牌團隊負責，風格偏向穩中求勝，重視大型股的品質與動能。

兩檔產品雖同屬主動型ETF，但在進攻與穩健的拿捏上提供了不同的體感選擇。

在配息機制與申購資訊方面，00403A採季配息設計並納入收益平準金機制，保管銀行為彰化銀行，預計於5月12日掛牌上市。

不過須注意的是，該基金設有180天的閉鎖期，亦即自基金成立日起滿半年後，約莫於2026年第四季才會進行首次評價與除息

對於期望以小額資金參與台股主動輪動行情、且非急需短期現金流的投資人而言，這檔主打小台積電概念與產業鏈整體爆發的主動式ETF，無疑成為近期市場熱議的焦點標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A統一台股升級50 00981A主動統一台股增長 ETF 半導體 2330台積電 季配息

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錯過00981A暴漲沒關係！00403A挾50加150雙層選股…王牌操盤手瞄準上游半導體

主動式ETF新兵00403A今日開放募集，發行價10元，吸引市場關注。該檔ETF專注台股前50大與中大型股，並強調半導體與AI供應鏈，單一持股上限30%提升其操作彈性。

00981A與00403A怎麼挑？統一主動ETF雙將對決…進攻與穩健差異一次看

隨著市場波動增大，主動式ETF受到投資者關注。00981A以科技成長為重點，追求高報酬；而00403A則專注大型股，提供穩健的資產配置，適合長期持有。選擇取決於個人風險偏好。

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主動型ETF近期表現強勁，多檔創新高，但被動型ETF如野村臺灣新科技50（00935）也不遑多讓，跑贏多數主動型ETF。專家建議，當市場風格明確時適合投資主動型，風格不明確時則應轉向被動型ETF，維持8:2的配置比例。

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