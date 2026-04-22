00981A與00403A怎麼挑？統一主動ETF雙將對決…進攻與穩健差異一次看

投資頻道「下班後的投資所」指出，隨著全球市場震盪加劇，投資人對於傳統被動式ETF的操作方式逐漸產生疑問，主動式ETF也開始受到關注，特別是在產業輪動快速的環境下，資產配置策略出現變化。

內容以導航做比喻說明，被動式市值型ETF如同依照預設路線前進，當市場順暢時運作良好，但一旦產業或個股出現問題，投資人仍需被動持有，難以及時調整部位，等同被困在「車陣」之中。

在此背景下，主動式ETF被視為由專業經理人操作，能根據市場變化靈活調整持股。主動統一台股增長（00981A）與統一台股升級50（00403A），為目前市場上兩檔具代表性的產品，但策略定位明顯不同。

其中，00981A偏向成長導向，投資範圍擴展至台股前300大企業，並納入中小型成長股，強調產業集中與主動選股能力；00403A則以市值前50大企業為核心，透過機制調整持股，維持約50檔標的，強調在大型股架構中進行優化。

差異

00981A操作風格偏向進攻，著重科技與成長題材，在多頭市場中有機會放大報酬 00403A則較偏向穩健，透過篩選機制降低持有基本面轉弱個股的風險，投資體感相對平衡

兩者在風險表現上雖同為RR4等級，但實際波動仍有差異。00981A因集中於科技與AI供應鏈，波動較為明顯；00403A則因持股分散且大型股比重高，在下跌時理論上具備較佳抗震能力。

費用差異

在費用結構方面，兩檔產品經理費相近，但保管費差異較大。00981A採累進費率，而00403A則採固定較低費率，接近傳統市值型ETF水準，被視為主打長期持有成本優勢。

00981A較適合追求成長與超額報酬的投資人，而00403A則偏向希望穩健配置、同時優化市值型ETF結構的投資族群。

提醒，主動式ETF透過篩選機制雖可避開弱勢個股，但也可能在低點剔除具備反彈潛力的企業，顯示主動投資在效率與機會之間仍存在取捨。

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