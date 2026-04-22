00935被動型ETF惦惦賺贏00981A、00991A！股添樂破解主被動ETF迷思：這時期易落後
＊原文發文時間為4月21日
最近主動型ETF是真的強，今天主動統一台股增長（00981A）創新高、主動野村臺灣優選（00980A）創新高、主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）也都再創新高，說明是真的有料。
但是被動型也不見得會輸，例如今天野村臺灣新科技50（00935）也創新高了。
而且今年以來，這檔ETF也跑贏幾乎所有台股主動型ETF。
確實主動型ETF的故事很吸引人，例如經理人可以隨市況調整持股、避開地雷股、追蹤產業輪動。不像被動型ETF，只能死追著指數上上下下。
但是靈活操作有好有壞。好的時候就像現在，市場風格明確，漲的就是台積電供應鏈，那擊敗大盤真的不難。
不過難的是當市場風格「不明確」時，主動管理不見得能擊敗大盤，甚至多做多錯，還會落後大盤。
如果把投資週期拉長，到底是市場「風格明確」的時間比較長？還是「風格不明確」的時間更長呢？
很明顯，是「風格不明確」的時間更長。
畢竟你也聽過一句話，股票「大部分時間都在盤整」。
這句話背後的意思是，當市場出現新題材、新主軸，資金會快速定價。但定價後呢？這個時期資金就會找不到明確方向，呈現漫長的板塊輪動碎片化階段。
例如你現在回想，除了這段時間AI是明顯主軸外，在過去漫長的時間裡，你能明確指出每個時間點的市場主軸嗎？
相信大部分人都跟我一樣，沒什麼印象。因為市場大部分時間，都沒有明確主題。
這也是為什麼放眼全球，一旦時間拉長的情況下，擊敗大盤的主動型ETF比例會越來越少的原因。
所以主動管理的策略，一定是想辦法在市場風格明確的時候盡力衝績效，等到市場風格不明顯的時候，想辦法貼近市場報酬。
所以聰明的你，應該知道怎麼做了吧？
當市場風格明確的時候，買進主動型ETF；當風格逐漸要呈現不明確的時候，趕緊轉往投入被動型ETF的懷抱。
但問題來了，什麼時後風格明確與不明確的「轉折點」呢？
如果你問我，我的答案是，我也不知道。
當我知道潮水已退的時候，我已經站在沙灘上了。
所以結論呢
兩個都買起來，被動型的可以多一點，大概抓8：2差不多，視情況調整。
然後祈禱瑤池金母多多加持，讓你的主動型部位在風格明確時在市場上多撈幾把、多擠出一點超額報酬。
或者說，也沒有一定要買。
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