台股 ETF 前十強全創新高價 台新00947單日大漲逾6%稱霸

2026年才4月，這兩檔主動式ETF今年以來績效居然已經破5成了。統計的同期間（2026年1月1日至2026年4月17日），0050報酬是30.09%，台股加權報酬指數是27.39%，更狂的是，00981A才發行不到一年，規模已經約1500億。 回想共同基金時期，台股共同基金規模要超過20億就不容易了，因為績效好，就被贖回，績效越好、贖回越快，所以過去台股共同基金規模超過百億者，寥寥可數。 這也衍生出，基金公司為了管理效率，一位台股基金經理人常同時管理數檔基金，沒想到，換個交易方式，變成ETF，規模就一飛衝天。 其實，經理人團隊還是差不多，績效也同樣很優秀，但投資市場就是這麼奇妙。

2026-04-22 09:08