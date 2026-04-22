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台股 ETF 前十強全創新高價 台新00947單日大漲逾6%稱霸
美伊戰爭再現和談轉機，激勵台股加權指數4月21日收盤大漲646點，以37,605點收盤，改寫台股歷史新高價位，帶動台股ETF勁揚，21日績效前十強漲幅皆大幅超越加權指數，且股價全部創歷史新高，台新臺灣IC設計（00947）當日大漲6.37%，較績效第二名的台股ETF大幅高出一倍以上，獨占鰲頭。
IC設計族群表現搶眼，強勢領漲大盤。其中IC設計龍頭聯發科（2454）股價正式突破2,000元大關來到歷史新高，帶領全台唯一IC設計概念ETF 00947台新臺灣IC設計大漲逾6%，登上29.05元歷史新高價，並登上4月21日ETF漲幅冠軍，贏過主動式ETF及加權正2等槓桿ETF。
第一的台新臺灣IC設計前十大成分股包含台達電（2308）、信驊（5274）、聯發科（2454）、創意（3443）、旺宏（2337）、群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力旺（3529）及世芯-KY（3661）。
台新投信建議，投資人想參與IC設計產業在AI浪潮中的成長，不妨可以從ETF開始投資，不僅可以以不到3萬元的價格投資IC設計龍頭聯發科外，也可以同步打包信驊、創意及世芯等高價股，也不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF便利的投資方式也成為投資人近期參與IC設計行情的熱門選擇。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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