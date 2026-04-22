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00981A上市就押寶狂賺162％！規模大會拖累績效？直雲笑喊：感謝新股民抬轎

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
直雲自豪精準命中主動式ETF00981A爆發潛力，指出其上市至今以162%漲幅大幅碾壓0050，並打破規模迷思直言主動式ETF規模越大越會漲。本報資料照片
直雲自豪精準命中主動式ETF00981A爆發潛力，指出其上市至今以162%漲幅大幅碾壓0050，並打破規模迷思直言主動式ETF規模越大越會漲。本報資料照片

＊原文發文時間為4月21日

最近全台最熱：你買主動統一台股增長（00981A）了沒？

最近打開媒體都是在討論00981A，也有一堆新進的股民也開始瘋搶00981A，我從主動式ETF上市以來就開始看好他們，00981A上市一個月左右就開始推廣00981A。

從去年底主動式ETF開始變得強勢，我就不斷地發文說我們直雲大家庭要先買好，未來會有其他的新進股民來幫我們抬轎，果然現在00981A一直噴發，後來買的人們也越來越多。事實證明我是說對的。

很多人都會質疑主動式ETF規模變大會不好，我也發過很多次說明規模變大是一件好事，因為經理人會去拉抬自己的股票，也證明00981A變大之後績效還更好。

從00981A上市到現在漲了162%，同期的元大台灣50（0050）只有漲92%，真的是碾壓中的輾壓，跟了我三年的粉絲都知道我從來沒有推薦過0050就是嫌0050慢，但是主動式ETF一上市我就狂推，就是知道主動式ETF就一定會贏0050是我會想投資的！

現在證明三件事我當初都說對

1.主動式ETF績效好於0050

2.有更多人來幫我們抬轎

3.主動式ETF規模越大越好

跟著直雲連買ETF都會比別人賺更多！直雲大家庭繼續跟著我賺滿滿吧！

◎感謝 直雲的投資筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 ETF 規模

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