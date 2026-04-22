00878股價創24.72歷史新高！存股哥抱210張狂賺逾93萬：挺過2年低潮加碼100張

＊原文發文時間為4月21日

經過21個月將近2年的時間，國泰永續高股息（00878）今天收盤價24.72，股價突破2024/7過去的歷史高點24.66，雖然這次時間拉的稍微久了一點，不過沒有關係，歷史再次證明過去的低點都是讓你買進持有的好機會，而且這次給你整整快2年。

我目前持有210張00878，成本均價20.27，帳面報酬$934,500(21.95%)，過去5年所有股息$718,430，加上本季配息股息總額可破80萬。很多人說股息是左手換右手，但我認為後面還有一句還沒講，那就是「越換錢越多」。

回顧當時的張數是110張，到現在剛好增加100張，就算這將近2年的時間很多人放棄高股息存股的策略，我還是按照自己的節奏存股，股息再投入之外也照自己的風險控制持續用質押買進，一路上當然不可能一帆風順，但存股本來就是如此。

今天我也達成給自己2026年底前要完成總值1300萬的目標，沒想到進度超前這麼多，存股之路總是出乎預料之外，隨時都會有另人意想不到的驚喜出現，無論好與壞，這些都是讓自己變強、走得更遠的養分來源。

既然已經提前完成目標，那我決定繼續給自己上點壓力，不然退休生活太過鬆弛好像也不太好，今年目標重新設定，總值改成1500萬，我也不知道年底前可不可以完成，就算失敗了也沒有關係，那我就再花一點時間就好，因為存股人永不言棄。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。