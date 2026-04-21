主動式 ETF 選股策略擴大

台股總市值大躍進，並帶動市值型ETF投資再進化，成為主動式ETF募集熱門主題。也因為相關台股主動式ETF今年來表現優於大盤吸引布局，成為投資人掌握大盤趨勢、兼顧超額投資報酬的熱門工具。

據統計，受惠行情屢創新高，台股總市值已超越英國股市，躍升全球第六大，台股ETF市值規模也水漲船高，元大台灣50ETF（0050）規模達1.54兆元，位居台股ETF第一大，今年漲幅30.7%，略優於加權報酬指數的27.9%。

選股策略擴大至市值前150大的主動復華未來50ETF、主動野村台灣50ETF表現更上層樓，今年同期漲幅分別有43.8%、40.2%；本周展開募集的主動統一升級50ETF也是主打市值投資再進化，吸引投資人目光。

台股昨（21）日再創歷史新高，主動復華未來50ETF受惠台積電、台達電等大型電子權值股大漲，加上主要持股包含不在0050選股池的股王信驊漲勢助攻，單日漲幅2.8%，居主動式台股ETF之冠，股價自20日站上15元大關僅花了75個交易日。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，AI時代台股越來越強，透過主動選股及投研團隊前瞻產業趨勢，進一步領先市場挖掘兼具較大市值、報酬潛力，並有機會進入台股前50大之個股，提高主動式ETF超額投資報酬機會。

預期AI由訓練開始進入推論驅動階段，加上需求強勁持續挹注台股基本面動能，持續看好算力需求及相關基礎建設受惠概念題材。

主動野村台灣50ETF經理人林浩詳表示，上周台積電法說會再傳捷報，第1季EPS為22.08元，毛利率66.2%，為歷史新高。

過去經驗顯示，每當台積電強漲後，往往是「非積」族群的輪動機會，因此，除了布局台積電，主動選股、汰弱留強將有機會追求更佳成績。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。